Animal Ark – Africa - slovenská exotika

Slovenských vývojárskych tímov v hernom priemysle nie je príliš mnoho, no neznamená to, že by bola tuzemská scéna úplne mŕtva. Nemusí pršať, stačí ak kvapká – aj týmto heslom sa môžeme pokojne riadiť.

2. nov 2010 o 16:10 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Hlavne ak ide o finančne tak náročný biznis, akým vývoj hier jednoznačne je. Nie príliš známy slovenský tím Sketch Games je totiž zameraný na casual zábavu a ich prvotina Animal Ark – Africa je určená primárne pre iPod, pričom v týchto dňoch vychádza dokonca aj na PC. Národné cítenie bokom – logická hra Animal Ark – Africa je projektom, ktorý sa oplatí a rozhodne nenudí. Logický rýchlik nemá žiadne zložité pravidlá, nekladie na nikoho žiadne prehnané nároky, no zároveň mu nechýba potrebná dávka príťažlivosti. K nej dokonca pridáva aj nenápadné prvky zbierania vedomostí. Systém „spoj tri rovnaké kamene“ je takmer úplne minimalizovaný, pretože herná plocha je v podstate obmedzená na dva aktívne stĺpce. Zo stredu v spodnej časti vám prichádza smerom nahor vždy dvojica kameňov, ktoré môžete medzi sebou meniť a následne ich posielať buď do ľavého alebo pravého stĺpcu. Jednotlivé kamene predstavujú africké zvieratá, spojiť máte vždy trojicu, pričom kam kamene pošlete, si vyberáte presným umiestnením. V časovom limite musíte splniť základné podmienky ako napríklad zostaviť sériu levov či iných zvierat na konkrétnej strane hernej plochy. Okrem kameňov so zvieratami dostanete napríklad i symbol otázniku. Po skompletizovaní série troch kameňov s týmto znakom dostanete jednoduchú otázku – pri správnej odpovedi ste ocenení extra bodmi. Nekonečné hranie je limitované ako už spomínaným časom, ale aj pomerne drasticky obmedzeným počtom kameňov, ktoré na seba môžete navýšiť. Hry sú tak pomerne rýchle, prostredia sa menia, ručne kreslená grafika je rozhodne príjemným prekvapením, podobne i hudba. Aby toho nebolo málo, nechýba ani rebríček najlepších hráčov a za povšimnutie stojí rozhodne i priložená interaktívna encyklopédia. Nejde síce o prepracovane ohromujúce dielko s detailnými informáciami či zaujímavými fotografiami alebo ukážkami, no studnica znalostí v skromnej podobe plní výborne funkciu oboznámenia sa so samotným kontinentom, prostredím a zvieratami. Ručne kreslené obrázky potešia skôr mladšie ročníky. Jediné výhrady môžeme mať k ovládaniu na iPode: niektoré ikony sú až príliš malé a mnohokrát sa nám stalo, že sme miesto zasunutia kameňov tieto objekty otočili a hneď aj dali do políčka, čo neraz vyústilo do nechceného game overu. Ďalej by sme privítali aj viacero odlišných módov, ktoré by spestrili hrateľnosť. V konečnom dôsledku je ale Animal Ark – Africa jednou z lepších aplikácií, pretože ponúka okrem jednoduchej – avšak chytľavej – hrateľnosti aj obsah navyše. Na odreagovanie sú logické hry stále jedným z najlepších herných žánrov a Animal Ark – Africa vyzerá k svetu. Hodnotenie: 7 / 10