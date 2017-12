Operačný systém od Google príde tento mesiac

Už koncom novembra tohto roku by sa na trhu mali objaviť prvé netbooky s operačným systémom od Google.

2. nov 2010 o 8:00 Milan Gigel

Ten povyšuje internetový prehliadač s internetovými aplikáciami na vrchol softvérového vybavenia. Google ponúkne aj svoj vlastný netbook.

Bude postavený na platforme ARM a celkovo má firma Inventec pre internetového giganta vyrobiť v prvej sérii viac ako 60 tisíc kusov. Tie bude Google predávať cez svoje vlastné a partnerské kanály bez toho, aby sa dostali do obchodných reťazcov a predajní.

V tesnom závese majú svoje netbooky so systémom Chrome OS predstaviť aj firmy Hewlett Packard a Acer. Asus zatiaľ skúma, ako trh na novinku zareaguje.

Niektorí analytici sú voči Google skeptickí. Apple zažiaril na trhu so svojimi iPadmi a vyplnil na trhu medzeru skôr, ako sa Google so svojim novým produktom dostal k slovu. Bez ohľadu na to, na akej platforme či v akom hardvérovom formáte príde na trh.