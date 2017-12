Doménu sex.com predali za 13 miliónov amerických dolárov

Jedna z najlukratívnejších internetových domén na svete sex.com má nového majiteľa.

1. nov 2010 o 22:55 (sita)

Spoločnosť Escom LLC, ktorá je v bankrote, ju predala firme Clover Holdings Ltd za 13 miliónov amerických dolárov (v prepočte približne 9,33 milióna eur). Escom ju predtým v roku 2006 kúpila za 14 miliónov dolárov. Doména je zatiaľ len málo využitá a nie je jasné, aké plány s ňou má nový majiteľ.

Doménu sex.com po prvý raz zaregistroval Gary Kremen v roku 1994, keď bol internet ešte len v začiatkoch. O rok neskôr sa mu ju pokúsil zobrať Stephen M. Cohen, s ktorým sa Kremen úspešne súdil. Neskôr ju prevzala spomínaná spoločnosť Escom LLC. Bitka o doménu bola dokonca aj témou knihy s názvom Sex.com: One Domain, Two Men, Twelve Years and the Brutal Battle for the Jewel in the Internet’s Crown (2007) od spisovateľky Kieren McCarthy.