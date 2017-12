Kvartálnym výsledkom Motoroly pomohol predaj smartfónov

28. okt 2010 o 15:43 SITA

NEW YORK. Americká spoločnosť Motorola Inc informovala, že jej divízia mobilných telefónov prvýkrát po vyše troch rokoch dosiahla prevádzkový zisk vďaka lepšiemu ako očakávanému predaju smartfónov so softvérom Android spoločnosti Google Inc.

Motorola vo štvrtok uviedla, že jej divízia mobilných telefónov v treťom kvartáli dosiahla prevádzkový zisk v sume 3 mil. USD, pričom v rovnakom období vlaňajška to bola strata v objeme 183 mil. USD. Divízia však za tretí kvartál skončila v čistej strate v sume 43 mil. USD.

Celkový zisk firmy Motorola vzrástol v treťom štvrťroku na 109 mil. USD čiže 5 centov na akciu, čo je zlepšenie oproti rovnakému obdobiu minulého roka, kedy bol zisk v sume 12 mil. USD čiže 1 cent na akciu.

Príjmy medziročne vzrástli o 6 % na sumu 5,8 mld. USD zo sumy 5,4 mld. USD. Firma v priebehu júla až septembra predala 9,1 milióna telefónov vrátane 3,8 milióna smartfónov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že firma predá 3,57 milióna smartfónov.