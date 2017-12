Hviezda, ktorú stvoril človek

Rusi aj Američania, Európania aj Japonci – tí všetci sa spojili, aby vytvorili kozmické laboratórium, Medzinárodnú vesmírnu stanicu, ktorú trvalo obývajú už desať rokov.

30. okt 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Pozrite sa niekedy v noci nahor na oblohu. Uvidíte tam drobné, na prvý pohľad nehybné svetielka – hviezdy. Kedysi ľudia verili, že túto dokonalú sféru stálic riadi priamo prvý hýbateľ.

No ak budete mať šťastie a viete, kam sa pozerať, možno uvidíte zvláštnu hviezdu nízko nad horizontom, ktorá sa nočnou oblohou pohybuje akosi inak. Nie je to kométa ani blížiaci sa asteroid. Je to úžasný ľudský stroj, ktorý vo výške asi 350 kilometrov krúži nad našou planétou.

Dôkaz, že vo vede nejestvujú hranice ani krajiny a že vesmír je spoločný pre všetkých, sa volá Medzinárodná vesmírna stanica ISS. Je najdlhšie trvalo obývaným ľudským kozmickým telesom a 2. novembra oslávi desať rokov, odkedy na toto ohromné vesmírne laboratórium dorazili prví dlhodobí obyvatelia.

Súperi spojencami

Príbeh medzinárodnej stanice sa začal kdesi hlboko v studenej vojne. Kozmické laboratórium bolo jedným zo symbolov vesmírnych pretekov medzi Američanmi a Sovietmi. Jedni aj druhí si postavili svoje vlastné stanice.

Po páde železnej opony však bolo jasné, že na takomto finančne a technologicky náročnom projekte sa musia podieľať krajiny spoločne.

Dňa 20. novembra 1998 sa tak vydal do kozmu ruský modul Zarja (Zore), aby ho o dva týždne neskôr nasledoval americký Unity. Spojenie týchto telies vytvorilo základ pre budúce ISS. Rusi pritom mali na orbite ešte stále svoju vlastnú stanicu Mir.

„Po prvý raz v histórii sa museli technológie dvoch veľmi rozdielnych kultúr perfektne zhodnúť,“ povedal o tomto historickom momente Randy Brinkley, manažér projektu.

„Všetko, počnúc počítačovou technológiou až po rozdiely medzi elektrickými a vzduchovými systémami muselo pasovať. A muselo to aj fungovať, keď sa svetlá a počítače spustili.“

Ruský a americký modul vtedy spájala misia amerického raketoplánu Endeavour. Mimochodom, tento raketoplán zažije aj úplne posledný let amerických raketoplánov budúci rok vo februári.

Na palube však boli vtedy aj americký astronaut Robert Cabana a podobne skúsený ruský veterán Sergej Kirkaljov. Symbolicky vstúpili ako prví ľudia na ISS spolu.

„Keď sme otvorili hlavný príklop, ja a Sergej sme vošli spoločne,“ spomínal na túto udalosť Cabana. „Na tú chvíľu nikdy nezabudnem. Išlo o ISS a ja som cítil, že je skutočne dôležité, aby sme tam ako medzinárodná posádka vstúpili spoločne.

Stav bez tiaže

Odvtedy uplynulo viac ako desaťročie. Stanica sa musí z času na čas uhýbať pred kozmickým smetím, astronauti opravujú poškodené stroje a prístroje a predovšetkým robia rôzne experimenty (dnes ich majú za sebou viac ako štyristo).

Japonci tam dokonca pestovali suroviny na kozmické pivo. Lekári zase skúmajú, aký má dlhodobý pobyt v beztiažovom stave vplyv na budúcich vesmírnych dobrodruhov – veď čo ak sa o pár desaťročí ľudstvo vyberie na Mars?

„Pri pobyte v beztiažovom stave si zvyknete na lietanie ako na bežný spôsob pohybu. Normálne je, že niečo pustíte, a ono to ostane vo vzduchu. Zvyknete si, že musíte všetko priviazať, zubnú kefku, pastu aj vrchnák, všetko vedecké vybavenie,“ hovorí o beztiažovom stave expert David Wolf.

Pre astronautov pritom nie je ťažké zvyknúť si na takéto poletovanie, oveľa zložitejší je návrat späť na Zem do normálnej gravitácie. „Pri pristavaní sa vaše hodinky zmenia na tehlu, takí ste zvyknutí na nulovú gravitáciu.“

Kozmický symbol

Projekt za viac než sto miliárd dolárov je však v prvom rade obrovský úspech medzinárodnej diplomacie a najmä vedy. Aj keď sa na stanicu nepozrelo viac ako dvesto ľudí, a aj keď o jej efektivite sa často špekuluje.

Lenže Medzinárodná vesmírna stanica je predovšetkým symbolom. Keď robí americký raketoplán vývrtku, aby obyvatelia ISS mohli nasnímať jeho tepelný štít, spomeniete si na medzinárodný tím, ktorý svojim kolegom môže zachrániť život – aby sa už neopakovala katastrofa Columbie z roku 2003.

Možno si vtedy uvedomíte, že na záberoch NASA môžete sledovať takmer štyristotonový kus ľudskej vynaliezavosti, ktorý pomalým tempom klesá k Zemi a nebyť drobných korekcií, napokon by zhorel v atmosfére planéty. Ani vám pritom nezíde na um, že kozmom tento vďaka solárnym panelom „okrídlený“ ľudský výtvor uháňa rýchlosťou takmer 28-tisíc kilometrov za hodinu.

ISS je jednoducho ukážkou, že aj keď na zemi máme rôzne problémy, v kozme ľudstvo kope za jeden tím. A tento tím obletí našu modrozelenú planétu takmer šestnásťkrát za deň.