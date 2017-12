Získali sme zlato!

Aj keď najchladnejšie obdobie roka je už pred dverami, T-Systems Slovakia sa na zimný spánok určite nechystá.

2. nov 2010 o 0:00

Práve naopak, po významnej odmene a náraste počtu zamestnancov je spoločnosť ešte viac pripravená poskytovať svoje služby na kvalitnej úrovni. Veď ktorá spoločnosť sa môže len tak popýšiť zlatou medailou?

Cenu Technickej univerzity v Košiciach získal na jeseň senior viceprezident T-Systems International ICT-Operations pre región UK a strednej a východnej Európy – Franz Grohs. Zlatú medailu mu udelili za mimoriadny prínos pre rozvoj. Spolupráca medzi nadnárodnou IT spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných a komunikačných technológií viac ako 200 zákazníkom z celého sveta, a univerzitou sa buduje už dlhšie a pochvaľujú si ju obe strany. Do obsahu vzdelávacieho procesu sa pružne zakomponovali dôležité informácie, ktoré požadovala spoločnosť T-Systems Slovakia, a takto Technická univerzita školila odborníkov, ktorým sa otvorili dvere do IT biznisu. „Jednou z priorít spoločnosti je podporovať vzdelávanie a výchovu nových IT odborníkov. Súvisí to aj so stratégiou vybudovať na východe Slovenska silné centrum pre správu IKT infraštruktúry, čím sa zaručí kvalita služieb zákazníkom,“ tvrdí Franz Grohs.

Plán vybudovať v Košiciach IT centrum sa darí uskutočňovať vďaka mnohým zaujímavým aktivitám. Spoločnosť T-Systems Slovakia podporuje mnohé projekty, ktoré výrazne zlepšili podmienky pre vzdelávanie, a tým i kvalitu a odbornosť absolventov. Širokej verejnosti je určený projekt Summer UniversITy, ktorý beží v letných mesiacoch už piaty rok. Večernú školu Evening UniversITy navštevujú výlučne študenti, tak ako i T-Systems Education Academy (TSEA), v rámci ktorej sa na Technickej univerzite vzdeláva ročne 1 000 študentov v oblastiach dôležitých pre ICT priemysel. Okrem týchto podporných aktivít spoločnosť T-Systems Slovakia zafinancovala rekonštrukciu posluchárne, v ktorej sa okrem vyučovania konajú aj rôzne odborné konferencie, ako napríklad tohtoročná o Cloud Computingu, na ktorej prednášali odborníci z tejto spoločnosti 13. októbra. Aj vďaka týmto podporným aktivitám pracuje v košickej spoločnosti od jej založenia v roku 2006 už viac ako 2 000 zamestnancov a mnohí z nich sú práve absolventi univerzity alebo návštevníci kurzov. Zlato si T-Systems Slovakia zaslúži za fakt, že počet zamestnancov rastie priamo úmerne s kvalitou poskytovaných služieb, a za úsilie vybudovať v regióne perspektívne a dobre pracujúce centrum IKT. Ak sa chceš stať súčasťou tohto skvelého tímu, tak napreduj s nami.

