Orange: 12 centov za minútu do celého sveta za 1,90 € mesačne

12 centov za každú minútu hovorov do celého sveta so sekundovou tarifikáciou ponúka Orange tým, čo si za 1,90 eura aktivujú novú službu Haló svet. Chce tak dorovnať včerajšiu ponuku O2 s 13 centovým volaním do vybraných európskych krajín.

29. okt 2010 o 10:18 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 42 0 12 centov za každú minútu hovorov do celého sveta so sekundovou tarifikáciou ponúka Orange tým, čo si za 1,90 eura aktivujú novú službu Haló svet. Chce tak dorovnať včerajšiu ponuku O2 s 13 centovým volaním do vybraných európskych krajín. Služba sa vzťahuje na všetky hlasové hovory a nezahŕňa zvýhodnené esemeskovanie. Aktivovať ju možno zaslaním správy s textom „ANO“ na číslo 978. Služba vstupuje do platnosti 3. novembra a jej benefity možno využiť po vyčerpaní predplatených minút do zahraničia.