Apple sa chystá pochovať SIM karty

Nové mobilné zariadenia od Apple sa majú zaobísť bez SIM karty. Umožní to predaj zariadení a ich aktiváciu cez internet bez toho, aby zákazník musel navštíviť kvôli SIM karte mobilného operátora. Jej úlohu vystrieda nový čip.

28. okt 2010 o 11:25 Milan Gigel

Na ňom podľa informácií európskych mobilných operátorov na projekte spolupracuje Apple s firmou Gemalto, ktorá je výrobcom čipov pre mobilné SIM karty. Ten nový bude možné zabudovať priamo do telefónov a mal by byť dostatočne chránený na to, aby bolo možné meniť jeho konfiguráciu iba cez autorizované kanály.

Znamená to, že používateľ bude môcť prostredníctvom softvéru nahrať do nového čipu profil SIM karty, ktorý si zakúpi priamo cez internet. Poskytovatelia mobilných služieb tak budú odbremenení od fyzického kontaktu s mobilnými zariadeniami.

Nejde o prvýkrát, kedy by boli prístupové údaje k mobilnej sieti naprogramované priamo v mobilnom zariadení. Telefóny pre sieť NMT, ktoré využívali naši operátori, využívali práve tento spôsob. Príslušné identifikátory však do nich programovali priamo operátori samotní.