Tom Clancy's H.A.W.X. 2 - poloprázdne nádrže

UbiSoft sa snaží kúpenú licenciu s menom spisovateľa Toma Clancyho vyžmýkať ako sa len dá.

28. okt 2010 o 8:05 Ján Kordoš

Hru na recenziu zapožičal internetový obchod s hrami www.ProgamingShop.sk

S leteckými hrami – či už simulátormi alebo i arkádami – je to ťažké. Na rozdiel od klasických strieľačiek, v ktorých vám behá svalnatý panák alebo sporo odetá slečna, musí byť publikum navnadené na presnú vlnovú dĺžku. A dobrodružstvo v adekvátnych výškach. Inak sa ťažko dokážete zosobniť s lietajúcim monštrom, ktorého cena presahuje dokonca i dvojhodinový zárobok herného recenzenta. Nedostatkovým tovarom sa však tento druh hier nestal z tohto dôvodu. Simulátory nám takmer vymreli prozaicky preto, že to vlastne už ani nebolo zábavné a bežný človek nedokázal rozoznať rozdiel medzi F22-kou od jedného a druhého vydavateľa. Arkády ešte síce žijú, no až na dlhoročnú sériu Ace Combat príliš vyskakovať nemôžu. Pretože sú na jedno kopyto.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

V UbiSoft Romania si teda povedali, že to zmenia a pripravili nám tuctový akčný simulátor. Ale keďže ich je málo, bavili sme sa aj napriek chybám a rôznym nedostatkom. Pokračovaním chceli priniesť novinky, aby sme sa konečne adekvátne bavili a na rok 2010 spomínali ako ten, v ktorom vyšiel Tom Clancy's H.A.W.X. 2. Nestane sa tak: novinky totiž vlastne nefungujú a hru skôr kazia. A v podstate – pozor, teraz bude nasledovať neférový kopanec presne tam, kde to sakramentsky bolí – je to hra nudná.

Keď sme teda hneď z úvodu odsúdili ako nijak veľmi výnimočnú, poďme si postupne vymenovať aj dôvody, prečo tomu tak je. Príbeh odohrávajúci sa na Blízkom východe je pomerne fádny. Rozprávanie prostredníctvom záberov z vojenských štábov či pomocou vysielačiek (často i v priebehu misií, takže pri plnení úloh nestíhate postrehnúť, o čom tí páni v pozadí vlastne hovoria) je nudné a ohrané. Tam, kde si Ace Combat vybudoval vlastný svet a rozpráva príbeh jednotlivca na pozadí veľkého konfliktu, je ten v HAWX 2 proste nezaujímavý. Niekomu môžu videá z Ace Combatu prísť až príliš patetické, ale do arkády sa jednoducho hodia. Takže tu máme teroristov, nejaké tie ukradnuté jadrové hlavice, spojené tri veľmoci a tým pádom i trojicu hrdinov, pilotov: amerického, anglického a ruského. Automaticky si teda vyskúšame modernú techniku z rôznych kútov sveta. Horšie je to s výzbrojou, tá už nie je pred misiami v kampani voliteľná. Čo nám naordinujú tvorcovia, s tým musíme bojovať. Isteže, nestane sa tak, že by sme zvolili nesprávnu možnosť vzhľadom na ciele v misii, ale aspoň trochu slobody nám vývojári dať mohli. A samozrejme: reálna výzbroj, skutočné stíhačky a lietadlá.

Jednotka nám dala na výber i pomocníkov, vďaka ktorým sme mohli robiť psie kusy a baviť sa. Na to zabudnite, všetko teraz musíme manuálne ovládať – až na pristávacie manévre. Zábavné je, že ak neaktivujete mód „idem pristávať“, môžete sa akokoľvek snažiť, rozplesknete sa o runway. Nebojte sa, k preťaženiu a následnému pádu pri strate podtlaku dôjde málokedy a vždy ho zvládnete ustáť. Znovu si môžeme zapnúť i reálnejší model letu, no nelogicky sa i tentoraz pohľad kamery prepne na externý. Jeho zvládnutie je samozrejme náročnejšie, avšak i neprehľadnejšie pre spomínanú hlúposť. Ciele jednotlivých úrovní sú pestrejšie a okrem likvidácie pozemných či vzdušných cieľov narazíme na ochranu konvojov a príjemné zvraty počas úrovní (náhle opustenie bombardovaného letiska, tankovanie počas letu, misie z lietadlovej lode, nečakaná obrana pred útokom...). Novinkou sú špeciálne misie, v ktorých podobne ako v Modern Warfare označujeme nepriateľské ciele, sledujeme podozrivé osoby či vozidlá. Prvých päť minút zábava, neskôr nuda, stereotyp a sklamanie. Aby bolo dielo dokonalé, stretneme sa s nimi pomerne často.

Ovládanie jednotlivých strojov zaleží na voľbe obtiažnosti, avšak nečakajte žiadne precízne simulovanie, na realitu HAWX 2 určite nevsádza. Pre lepší zážitok z hrania a vypätejšie situácie dôjde častejšie k súbojom na krátke vzdialenosti. Navádzané rakety používať budete i naďalej, no keďže protivníci, hoc sú inteligentní ako rýľ opretý o plot, disponujú svetlicami a vedia ich aktivovať spoločne s predvádzaním nádherných manévrov, musíte sa im dostať za chvost a tradične ich dostať k zemi palnými zbraňami. Spočiatku je to, znovu, zábavný prvok. Boje dostávajú šmrnc, avšak čím ďalej sa v hre dostávate, musíte túto stratégiu používať častejšie, náročnosť stúpa a hrateľnosť naopak klesá. Frustrácii nepomáha ani chaotické označovanie nepriateľských jednotiek. Nemáte možnosť voľby dôležitého, proste sa musíte preklikať tými žltými ikonkami. Neexistuje tu ani nič podobné ako „nastavenie rovnakej rýchlosti akú má zameraný objekt“ či „sleduj cieľ svojho parťáka“. Často sa hranie zvrtne v tápanie, strieľanie po všetkom, zúrivé hľadanie toho, čo vlastne máte robiť. Nedostatočné herné prvky budete preklínať hlavne pri obranných misiách.

Ako teda vyzerá samotné hranie, si dokážete predstaviť. Vaši wingmani sú navyše, slušne prezentované, teliatka, ktoré si sami nedokážu ani tečúce slinky utrieť. Nepomáhajú vám, to rozhodne nie. Arkádový nádych z letu je síce adrenalínový, avšak i napriek tomu sa príliš baviť nebudete. Príbeh vás nevtiahne, cítite sa skôr ako otroci, ktorí musia všetko oddrieť, neužívate si zaujímavé momenty. A stačilo pritom priniesť omnoho menej: takto si označujete ciele a dúfate, že to všetko vystrieľate skôr, než vám padne limit alebo váš stroj k zemi. Ak predsa len skončíte a nesplníte cieľ, začínate na najbližšom checkpointe, pričom váš okrídlený tátoš je zdravý ako na začiatku a máte plnú výzbroj. Výsledný dojem je preto nasledovný: ste súčasťou veľkého konfliktu, no cítite sa akoby ste tam nepatrili. Snaha navodiť atmosféru správami z vysielačky je nedostatočná, priam banálna. Veľká vďaka patrí tvorcom za implemntáciu kooperatívneho režimu: ako v kampani, aj v špeciálnych misiách. Ten je aj napriek väčšiemu množstvu nepriateľov oproti osamotenému hraniu zábavnejší, keďže po vašom boku lietajú živí spoluhráči, ktorí sa v kokpite nešpárajú v nose, či nerobia iné nepekné činnosti, ale sa aktívne zapájajú do bojov. Multiplayer je náročnejší vzhľadom na skill ostatných virtuálnych pilotov, ktorí vám zadarmo nič nedarujú. Celkovú hernú príbehu môžeme odhadovať na slušných 12 – 15 hodín, podpora viacerých hráčov ju adekvátne dvíha.

Grafické spracovanie je na vysokej úrovni, nadchýnať sa budete hlavne precízne vymodelovaným povrchom, ktorý vznikol vďaka využitiu GeoEye satelitných snímok. Treba podotknúť, že z väčšej výšky. Je pravdou, že pri boji stíhačky nekopírujú terén, no pri bláznivých manévroch postrehnete nepríjemné pixelovanie povrchu. Objekty nie sú príliš detailné, preto ich vlastne nie je ani mnoho, no ak sa len tak premávate vysoko, je to radosť pozerať. Monotónnejšie prostredie ani tak nevadí, občas sa presunieme aj mimo piesočné oblasti, zalietame si dokonca i nad Moskvou alebo zasneženými pláňami či oceánom. Pri nočných misiách, hlavne v kabíne C-130ky, sa na svet pozeráte kolmo – také prvé SimCity. I z hľadiska grafických detailov. Samotné stíhačky (vyše 20 kúskov) vyzerajú k svetu, radosť na ne pozrať, avšak dynamické poškodenie je pre HAWX 2 španielskou dedinou, jednoducho máte zdravie na XY percentách, vizuálne nič nepostrehnete. Zvuková stránka nijako nevyčnieva z mierneho nadpriemeru, všetko je ako má byť, no ohromenie audio stránkou sa nekoná. Hudbu takmer nepostrehnete.

Celkové dojmy sú skôr vlažné. HAWX 2 v podstate nič nové neprináša. To, čo tu máme ako novinky, by sme radšej oželeli. Dvojka za názvom hry je taktiež mierne zavádzajúca a dokonca sa odvážime tvrdiť, že ak chcete skutočne arkádovo lietať, siahnite radšej po prvom HAWX. Tomuto pokračovaniu jednoducho chýba šťava, ktorá by vás nakopla a povedala, že áno, toto je fajn, práca vývojárov mala zmysel. Pri HAWX 2 len tak ledabolo prehodíte skromné a všetko vysvetľujúce: A?