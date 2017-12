Rodičia a deti sa zrazili na webe

S vlastným dieťaťom sa na Facebooku priatelia zhruba dve tretiny rodičov.

27. okt 2010 o 0:00 Ondrej Podstupka

Psychológovia upozorňujú, že pozorovanie na sieti funguje oboma smermi a aj dospelí si musia dávať pozor, čím sa pochvália.

BRATISLAVA. Deti na Facebooku potrebujú dohľad, tínedžeri slobodu. Rodičom ostáva komplikovaný rébus, či si majú dieťa pridať medzi virtuálnych priateľov, prípadne či ho vôbec do prostredia sociálnych sietí pustiť. Riešia ho rôzne.

Podľa augustového prieskumu spoločnosti Nielsen viac ako dve tretiny rodičov pridávajú svoje deti medzi priateľov na Facebooku. Podobný prieskum spoločnosti Truste ukázal, že svoje dieťa si medzi virtuálnych priateľov pridávajú až štyria z piatich rodičov.

Desatina rodičov priznala, že sa tajne prihlasuje na profil svojho dieťaťa a väčšina si aspoň raz týždenne prezerá virtuálny profil svojej ratolesti.

Virtuálna sloboda

Tínedžeri o rodičovský dohľad nestoja. Takmer tretina z nich v prieskume uviedla, že ak by mali možnosť, rodičov by si spomedzi virtuálnych priateľov odstránili.

Podľa psychologičky Jany Ashford z rodinného centra Alma by sa mali rodičia s deťmi v puberte dohodnúť na pravidlách a prejaviť dôveru.

„Približne od pätnásteho roku je pre dieťa najdôležitejšia jeho rovesnícka skupina. To znamená, že v tomto období je dôležité, aby zapadli. A byť ,Facebook pozitiv' je dnes určite nutnosť. Ako rodič by som Facebook v tomto veku nezakazovala,” povedala Jana Ashford. Deti v tomto veku podľa nej potrebujú svoju virtuálnu voľnosť a sú ochotné o ňu i zabojovať.

Ak ju nemajú, snažia sa svoje aktivity na internete pred rodičmi skryť. Podľa už citovaného prieskumu Truste svoje profily na sieti Facebook čiastočne skrývajú dve tretiny tínedžerov. No ich rodičia to robia takisto.

Prieskumy aj psychológovia sa zhodujú, že to, ako sociálne siete vplývajú na dieťa, v mnohom závisí od rodičov. Mali ho naučiť komunikovať v novom prostredí a jasne ukázať, že priateľstvá na internete nemusia byť také skutočné, ako tie v reálnom prostredí.

Kontrola namiesto zákazu

Viac kontroly potrebujú podľa Ashford menšie deti, ktoré sú ľahko ovplyvniteľné a virtuálne prostredie ich dokáže vtiahnuť. Mladšie deti nedokážu vytriediť podstatné informácie a nemusia hneď pochopiť, že priateľstvo vo virtuálnom priestore je iné ako skutočné.

„Ak by si dieťa v predtínedžerskom veku chcelo založiť konto na Facebooku, ako rodič by som sa určite najprv pýtala na dôvody,“ povedala Ashford. V prípade, že rodič malému dieťaťu dovolí spraviť si profil, mal by sa aktívne zapájať do toho, čo na sieti robí.

Kľučovými pre deti v tomto veku sú skutočné vzťahy so živými ľuďmi, zdôrazňuje Ashford.

Proti zapájaniu detí do rýchleho prostredia sociálnych sietí sa vyslovila neurovedkyňa Susan Greenfield z Oxfordskej univerzity.

„Ak je mladá myseľ vystavená svetu, kde fungujú rýchla akcia a reakcia a obrazy sa striedajú stlačením jedného tlačidla, môže si na rýchlu výmenu informácií privyknúť,“ tvrdí Greenfieldová. Podľa nej možno práve vyrastá generácia, ktorá nebude schopná udržať pozornosť ani prejaviť empatiu.

No psychológovia poznajú aj dôvody, kedy Facebook ďeťom pomôže. „Napríklad takým, ktoré sú nesmelšie v kontakte v reálnom živote. Môžu si tu zažiť skúsenosť, že ich kamoši ,berú', že niečo znamenajú a tým si podporiť sebavedomie,“ myslí si Ashford.

Ak sa rodič rozhodne, že chce siete dieťaťu zakázať, má niekoľko technických možností. Napríklad zablokovať stránku v internetovom prehliadači, či nainštalovať špeciálny softvér.

No treba rátať s tým, že prístup na internet dnes majú deti aj v škole, knižniciach u kamarátov či cez telefón. Technické riešenie nebude také účinné ako dohoda.