Vyrobte si slnečné hodiny

Nájdite na mape svoj dom, obkreslite jednu z jeho stien a z tlačiarne vám vylezie hárok papiera, z ktorého si po vystrihnutí a zlepení vyrobíte slnečné hodiny šité na mieru. Zaberie to necelú minútu a vy budete mať deň na to, aby ste zistili, či to funguj

25. okt 2010 o 9:18 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 2 0 e. Milá kratochvíľa je dostupná na stránke sundial.damia.net/vertical/sundial.php a na prekvapenie skutočne funguje. Čo tak vyrobiť ju vo väčšej mierke a trojhranný cíp nahradiť skutočnou paličkou?