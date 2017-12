Obedná pauza: pobrežný pretekár

25. okt 2010 o 11:30 Slavomír Benko

V Coaster Racer budete... pretekať pri pobrežiach. Asi to poznáte, točíte volantom, pridávate plyn, sporadicky brzdíte, snažíte sa nenaraziť ani nevypadnúť z trate... no a vyhrať. Tak do toho.

Ovládanie

Klávesnica - šípky (alebo W, A, S, D), X na nitro, Z na jazdu bez držania volantu (získavate viac bodov).

