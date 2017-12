More zmenilo pre riasy a ropu farbu

Riasy a ropa. To sú zrejme dôvody, prečo voda južne od New Orleans zmenila svoju farbu.

25. okt 2010 o 15:30 TASR

NEW ORLEANS. Americká pobrežná stráž objavila v mori južne od New Orleansu dve miesta so zmenenou farbou vody. V jednom prípade ide pravdepodobne o výskyt veľkého množstva vodných rias, ale v druhom prípade by mohlo ísť o ropu, uviedla agentúra AP.

Do oblasti v zálive West Bay pri rieke Mississippi vyslala pobrežná stráž v sobotu lietadlá a tiež dva člny, ktoré majú vodu skontrolovať. Testy určia, či podozrivá ropa súvisí s únikom ropy britskej firmy BP.

Pri meste Venice našli asi štyri kilometre dlhé a 275 metrov dlhé pásmo vody so zmenenou farbou vody, pravdepodobne v dôsledku rias. Približne 16 kilometrov ďalej sa však objavilo vo vode "niečo striebristého" ako staré zvyšky ropy.

Po šiestich mesiacoch od začiatku katastrofy v Mexickom zálive americká vláda uisťuje, že väčšina ropy je preč. Nezávislí vedci však tvrdia, že veľká časť ropy je pod hladinou alebo na morskom dne.