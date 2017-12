Einstein sa možno zmýlil. S relativitou

Superfyziku si môžete vyskúšať aj v kuchyni. Ak sa zmierite s myšlienkou, že žijeme v opakujúcom sa vesmíre. Ten vraj ohrozuje už aj dusík.

24. okt 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Superfyziku si môžete vyskúšať aj v kuchyni. Ak sa zmierite s myšlienkou, že žijeme v cyklickom vesmíre. Ten vraj ohrozuje už aj dusík.



Už sa vám stalo, že síce až tak nerozumiete myšlienkam, s ktorými prichádzajú vedci, no aj napriek tomu sú vám vcelku sympatické? Do takejto kategórie zrejme patrí aj hypotéza, že náš súčasný kozmos vlastne veľkým treskom nevznikol, ale iba akosi pokračoval.

Vesmír by podľa tohto nápadu bol príbehom rozpínajúcich sa a scvrkávajúcich sa epizód priestoročasu. Ak by to tak bolo, mohlo by to vysvetliť infláciu (a superinfláciu). Fanúšikov strapatého Alberta však tieto tvrdenia isto nepotešia, pretože vylučujú všeobecnú teóriu relativity. Tak či onak, pulzujúci vesmír je celkom pekné divadlo.

Pri teoretickej (astro)fyzike ešte chvíľu zostaňme. Ak by sme trošku priblížili pohľad, (ne)uvidíme čierne diery.

Okrem nich však majú jestvovať aj takzvané biele diery. To sú také dvojičky čiernych, akurát ich existenciu dosiaľ nik nepotvrdil.

Na pozorovanie javov týkajúcich sa bielych dier vraj nepotrebujete silné teleskopy a superpočítače, stačí obyčajný kuchynský drez alebo akvárium s vodou.

Potom môžete sledovať, ako by sa správala hmota – v tomto prípade tekutina – okolo horizontu udalostí bielej diery. A voilá, superfyziku si môžete vyskúšať aj doma v kuchyni.

Ale vráťme sa späť na Zem. Nebude to práve najveselší návrat, problémom je aj dusík. Ako hnojivo môže byť fajn, no určite menej, keď vytvára mŕtve zóny.

Navyše sa podieľa na skleníkovom efekte, údajne dokonca 300-krát silnejšie ako oxid uhličitý. Riešením by boli nové metódy poľnohospodárstva. To sa ale oveľa ľahšie napíše ako urobí.

Rozprávať by o tom vedeli v Jerichu, ktoré práve oslavuje desaťtisíc rokov existencie. Presnejšie, oslavovalo by, keby niet dlhotrvajúceho palestínsko-izraelského konfliktu.

Zrejme najdlhšie obývané miesto na Zemi, a možno aj najstaršie mesto vôbec toho zažilo dosť. Pamätalo si Kanaáncov aj Feničanov, Egypťanov, a možno aj Izraelitov. Jestvuje stále, aj keď dnes skôr prežíva, akoby žilo.

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toto najzaujímavejšieho zo sveta vedy. Vychádza každú nedeľu a linky v texte vedú k podrobnejším článkom o spomínaných objavoch.