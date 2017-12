Obedná pauza: odrazy

22. okt 2010 o 11:30 Slavomír Benko

RADiancE spája hrateľnosť klasického "červa" aj Arkanoidu dohromady. Nenarazte do steny (prípadne do seba) a odrážajte malú loptu (teda skôr štvorček) tak, aby ste odstránili farebné bloky. Zároveň sa musíte starať o váš správny "farebný" rast. Opisuje sa to oveľa horšie, než hrá, takže do toho, RADiancE má slušnú šancu pobaviť vás.

Ovládanie

Klávesnica - šípky.

