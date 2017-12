Analógové vysielanie začnú vypínať o pár dní

BRATISLAVA. Šumenie či zrnenie obrazu môže o pár dní zastihnúť obyvateľov Medzeva a Veľkého Krtíša. Firma Towercom, ktorá u nás prevádzkuje digitálne vysielanie, začne postupne vypínať jeho analógovú verziu.

Ľudia, ktorí nemajú digitálny tuner alebo káblovú televíziu, sa preto môžu dočkať horšieho obrazu. Menej kvalitný analógový signál môžu prijímať zo vzdialenejších vysielačov.

Hovorkyňa Veľkého Krtíša Erika Ľavčoková potvrdila, že o vypnutí vysielača dostali list z ministerstva dopravy. Informácie chcú teraz oznámiť v miestnom rozhlase, prísť má aj informačný minibus. „Väčšiny obyvateľov sa zmena nedotkne, lebo majú káblovku. Ako to budú riešiť ľudia, ktorí prijímajú signál cez anténu, zatiaľ nevieme povedať."

Ide o jedny z prvých miest, kde definitívne vypnú analógové vysielače. Obyvatelia týchto miest sa však nemusia obávať straty televíznej zábavy, pretože majú bezproblémový prístup k digitálnemu signálu.

Podobný scenár čaká v nasledujúcich mesiacoch celé Slovensko. Kým bude firma Towercom (zabezpečuje pokrytie Slovenskej republiky analógovým a digitálnym televíznym a rozhlasovým signálom) postupne pridávať nové vysielače digitálneho (DVB-T) signálu, tie analógové zas bude vypínať.

Starý signál bude na väčšine Slovenska vypnutý koncom budúceho roka, definitívne koniec analógového vysielania je však plánovaný až na koniec roka 2012.

Kedy a kde vypne Towercom ten-ktorý vysielač, závisí vo veľkej miere na dohode s konkrétnymi televíziami. Ešte predtým však musí byť oblasť pokrytá digitálnym signálom.

Na Slovensku digitálne vysielanie nie je novinkou. Tisíce domácnosti totiž prijíma televíziu cez satelit. Príkladom sú služby v štandarde DVB-S, ako napríklad SkyLink (CS Link), MagioSat či UPC Direct. Všetky tieto služby poskytujú aj doplnkové interaktívne služby, ako elektronického programového sprievodcu, internetový prehliadač, nahrávanie programu alebo zastavenie živého vysielania.

Podobné služby vie poskytnúť aj prijímač digitálneho pozemského (terestriálneho) signálu, ktorý o niekoľko mesiacov nahradí analógové vysielanie. Podľa toho, koľko investujete do príslušného vybavenia, získate rad spomínaných výhod. K štandardu však dnes už patrí vstup pre USB kľúč či prenosný disk, na ktorý môžete vysielanie nahrávať, ako aj spomínaný programový sprievodca.

Základný rozdiel medzi „digitálom" a „analógom" je v kvalite prijímaného signálu. Prechodom na novší spôsob prijímanie televízneho signálu sa totiž zbavíme šumu, skreslenia či vzniku obrazových „duchov." Tí, čo dnes obľúbenú stanicu pozerajú na displejoch s vysokým rozlíšením, však rozdiel nespoznajú.

Stanice totiž budú digitálne vysielať v kvalite Standard Definition (SD - štandardné rozlíšenie), čo znamená, že kvalita obrazu bude identická s tým analógovým. V budúcnosti Towercom nevylučuje vysielanie vo vysokom rozlíšení. Verejnoprávna Trojka takto vysielala napríklad prenos zo Zimných olympijských hier 2010 v kanadskom Vancouveri.

Digitálny signál DVB-T však dnes neprijímajú všetci. Tuner na takéto vysielanie majú zväčša integrované novšie televízie, najmä LCD, LED a plazmové obrazovky. K starším CRT televízorom si bude treba dokúpiť špeciálny set-top box.

Cena digitálneho DVB-T tunera, alebo tiež inak povedané set-top boxu, sa začína pri 20 eurách. Pri jeho nákupe si treba zvážiť, aké doplnkové služby chcete používať. Za nahrávanie či prepojenie s internetovou prípojkou sa dopláca.

Sociálne slabším občanom prispeje na kúpu DVB-T tuneru štát, najviac však spomínanými 20 eurami na osobu. Tie by mali dostať poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo invalidní a starobní dôchodcovia s príjmom nižším ako 185 eur. Príspevky sú v kompetencii ministerstva dopravy a telekomunikácií.

Bez digitálneho tunera sa zaobídu všetci, ktorí prijímajú signál od svojich káblových operátorov cez analógové rozvody, alebo cez špeciálne set-top boxy v prípade digitálnych rozvodov. Nákupu nových zariadení sa vyhnú aj používatelia digitálneho satelitného vysielania (DVB-S).



Kliknite - obrázok zväčšíte

Tretím multiplexom je Verejnoprávny multiplex, ktorý obsahuje všetky tri okruhy Slovenskej televízie. Teda Jednotku, Dvojku aj Trojku. V budúcnosti by mali do tohto multiplexu pribudnúť aj verejnoprávne rádia v rámci Slovenského rozhlasu. Zatiaľ však dá naladiť len v okolí Rimavskej Soboty, Revúcej a Rožňavy.

Druhý multiplex sa skladá z dvoch najsledovanejších komerčných staníc a ich dcér. Tvoria ho Markíza so svojou TV Doma a JOJ so svojou JOJ Plus. Tento multiplex si však naladia zatiaľ len ľudia bývajúci pri hraniciach Slovenska s Poľskom, v okolí Liptovského Mikuláša.

Najčastejšie otázky o prechode na digitálne vysielanie



1. Dokážem sa vyhnúť používaniu tunera pre digitálne vysielanie?

Áno, bez digitálneho tunera sa zaobídu všetci, ktorí prijímajú signál od svojich káblových operátorov cez analógové rozvody, alebo cez špeciálne set-top boxy v prípade digitálnych rozvodov. DVB-T tuner potrebujú iba tí používatelia, ktorí pre príjem televízneho vysielania používajú spoločne televíznu anténu v panelákovom dome, alebo vlastnú anténu v rodinnom dome. Analógové vysielanie na Slovensku definitívne skončí koncom roka 2012.

2. Nakoľko je digitálne vysielanie kvalitnejšie ako analóg?

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že digitálne vysielanie je kvalitnejšie, rozdiely však nemusia byť priepastné. Záleží na tom, aké sú parametre digitálneho vysielania. DVB-T vysielanie u nás je postavené na platforme, ktorá kopíruje možnosti analógového vysielania. Znamená to, že rozlíšenie obrazu je identické s analógom, a časť obrazových informácií dokonca kompresiou zaniká. Na druhej strane, digitálny signál nepozná bariéry, akými je šum, skreslenie, či vznik duchov.

3. Čo je elektronický programový sprievodca? Prídem ním o teletext?

S digitálnym vysielaním je spojená aj funkcia programového sprievodcu - EPG. Znamená to, že tuner dokáže zo signálu vybrať informácie o vysielaných programoch, zvyčajne na týždeň vopred.

Poradiť by si mal s diakritikou a prehliadanie obsahu by malo byť čo najprehľadnejšie. Bežným štandardom je súbežné zobrazenie aktuálneho vysielania na viacerých kanáloch, či tvorba denných rozpisov. Možnosti EPG sú rozsiahle a obsah sa odvíja od toho, čo prevádzkovatelia televízií zakomponujú dnu. Znamená to, že rovnako ako v papierovom programe, i tu môžu byť fotografie, či krátke recenzie relácií a filmov. V rámci digitálneho vysielania je naďalej šírený aj teletext.

4. Mám digitálny tuner, ale pripojený ho mám k starej anténe. Už som niekoľkokrát reštartoval zariadenie a stále sa mi nevie naladiť. Čo robím zle?

Aj napriek digitalizácii vysielania je správna anténa nevyhnutnosťou. Platí, že čím ste ďalej od vysielača, tým kvalitnejšiu anténu musíte mať. Nie vždy vám pri tom bude stačiť stará anténa namontovaná na streche. Vo vzdialenejších oblastiach a je nutná kvalitná zisková vonkajšia smerová anténa a nízkošumový kanálový zosilňovač. Dôležité je aj otočenie antény - či je horizontálne alebo vertikálne. Ak problémy pretrvávajú aj so správnou anténou, na ktorej ste sa pokúšali meniť polarizáciu (točiť ju), kontaktujte predajcu televíznej alebo satelitnej technicky.

5. Mám starší televízor, plánujem si obstarať digitálny tuner. Podľa čoho mám vybrať?

Na túto otázku neexistuje ľahká odpoveď, pretože každý by mal vyberať podľa svojich očakávaní. Keď chcete mať len základné služby, ako sledovanie televízie, teletext či elektronického programového sprievodcu, stačí vám tuner za dvadsať eur. Keď však chcete mať tuner aj s prípojkou na internet či s možnosťou nahrávania, pripravte si o niekoľko desiatok eur viac. Pred kúpou si treba naozaj zvážiť budúce využitie možností tunera, pretože sa neoplatí investovať stovky eur, keď nakoniec možnosti zariadenia nevyužijete.

(mg, ava)