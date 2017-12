Hybridná žiarivka sa rozsvieti okamžite

S postupným rozsvecovaním úsporných žiariviek je vraj nadobro koniec. Na trh prichádza novinka, ktorá rieši problém pomalého nábehu šikovným trikom. Zabudovanou halogénovou žiarovkou, ktorá dodáva svetlo do miestnosti iba dovtedy, kým sa žiarivka nerozbeh

21. okt 2010 o 9:26 Milan Gigel

ne na plný výkon.

S inováciou prichádza na trh firma General Electric, ktorá pomocnú halogénku aktivuje po rozsvietení svetelného zdroja presne na 60 sekúnd. To umožňuje zachovať životnosť žiarivky pomalým nábehom bez toho, aby spotrebiteľ musel znášať jej obmedzenia.

Nejde však o prvý hybridný svetelný zdroj na trhu. Osram už niečo cez rok ponúka kompaktnú žiarivku s LED svietidlom, ktorá funguje dvojčinne. Pri prvom zapnutí sa rozsvieti úsporka samotná. Ak po vypnutí do 10 sekúnd opakovane získa napájanie, rozsvieti sa LEDka, ktorá zaisťuje navigačné osvetlenie miestnosti. Je to, ako by ste urobili dvojklik na vypínači.