Google zavesí na web zvitky od Mŕtveho mora

Izrael a spoločnosť Google chcú spoločne umiestniť na internet staré zvitky od Mŕtveho mora.

21. okt 2010 o 0:00 Jana Shemesh

TEL AVIV. Izrael chce, aby si zvitky od Mŕtveho mora mohol pozrieť každý. Budú totiž na internete. Zvitky sa považujú za jeden z kľúčových archeologických nálezov minulého storočia a pre vyznávačov judaizmu aj kresťanstva majú nevyčísliteľnú hodnotu.

Obsahujú najstaršie známe kópie biblických textov a dokumenty o období druhého chrámu.

Ide o viac ako 900 zvitkov, ktoré sú rozptýlené do 30-tisíc útržkov. Teraz idú urobiť ich digitálne kópie a tie sa dajú na web. Spoločný projekt izraelských reštaurátorov a Googlu bude trvať niekoľko mesiacov. Prvé kópie by sa na webe mali objaviť do štvrť roka.

Poklad od Kumránu

Zvitky sú citlivé na svetlo, sú veľmi krehké, keďže sú z papyrusu alebo z kozej kože. Aj preto, aby ich mohli vedci aj verejnosť čítať, pôjdu na web. Reštaurátori nechcú, aby sa s nimi príliš manipulovalo a aby ich vyberali z ich svetelného režimu.

Zvitky našiel v roku 1946 jeden z beduínskych pastierov pri osade Kumrán v blízkosti Mŕtveho mora. Náhodou spadol do jednej z jaskýň a našiel tam poklad. Neskôr vedci preskúmali ďalších desať jaskýň a našli ďalšie zvitky. Archeologický výskum v kumránskych jaskyniach trval desať rokov, výskum textov sa podľa odborníkov neskončí asi nikdy.

Autorstvo zvitkov, ktoré sú napísané v hebrejčine, aramejčine a gréčtine, sa pripisuje židovskej sekte esénov, hoci existujú aj menšinové názory, že ich spísala iná židovská sekta.

Jestvovali vôbec eséni?

Niektorí biblickí vedci sa totiž domnievajú, že eséni nikdy neexistovali. Prevláda však názor, že zvitky sú práve od tejto židovskej sekty.

Eséni však nemali taký vplyv, ako sekta farizejov či saducejov. Hlásali skôr asketický spôsob života, dobrovoľnú chudobu, rituálnu čistotu a celibát, aký sa neskôr naplno rozvinul u kresťanov. Esénske obdobie sa datuje od 2. storočia pred naším letopočtom po prvé storočie nášho letopočtu.

V Kumráne sa našlo pomerne veľa dôkazov, že tam žila staroveká komunita. Objavili tam aj cintorín, rituálny kúpeľ aj spoločnú jedáleň.