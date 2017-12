Internet Explorer 9 beta - nový, krajší, rýchlejší...

Microsoft drží slovo, v polovičke septembra sprístupnil pre verejnosť betaverziu prehliadača Internet Explorer 9 pre Vista a Windows 7.

20. okt 2010 o 9:30 Július HarasztiAutor je redaktorom magazínu PC_SPACE

Záujemcovia boli do tej doby nútení skúšať novú technológiu na takzvaných Platform Preview produktoch kde neboli dostupné navigačné prvky a možnosť nastavenia prehliadača. Majitelia Windows XP majú smolu, ich operačný systém nie je a údajne ani nebude podporovaný.

Už z týchto predbežných verzií bolo jasné, že Microsoft konečne začal brať vážne internet a svoj prehliadač prispôsobí webovým štandardom, prípadne sa vynasnaží štandard prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali podnikovej koncepcii. Internet Explorer 9 bude mať nielen čistejšie a jednoduchšie prostredie bez zbytočných grafických prvkov, ale čo je najdôležitejšie bude rovnako rýchly ako konkurenčné prehliadače. Táto rýchlosť je násobená ešte plnou podporou hardvérovej akcelerácie vykreslenia stránky. Vyššiu rýchlosť si všimnete už aj pri bežnom prehliadaní internetových stránok. Aj na graficky náročných stránkach s vysokým obsahom animovaných prvkov sa výrazne zlepšila rýchlosť načítania obrázkov a prepínanie medzi záložkami. Vykresľovanie stránok je prakticky okamžité, subjektívne aj rýchlejšie ako u konkurencie.

Internet Explorer 9 má konečne nový javascriptový renderovací motor Chakra, ktorý využíva potenciál viacjadrových procesorov. Hardvérová akcelerácia, čiže použitie výpočtového výkonu grafickej karty pre vykreslenie textu, bitmapových obrázkov, vektorovej grafiky a videí je v prehliadači po inštalácii zapnutá, netreba ju aktivovať tak ako v novom Firefox a Chrome. Zaujímavým následkom používania akcelerácie je nutnosť aktualizácie grafických ovládačov v prípade chybného vykreslenia stránok. Nie je na škodu, ak skontrolujete vo vlastnostiach operačného systému aj Experience Index pre grafickú kartu. Ak je nameraná hodnota nižšia ako 4, možno bude lepšie grafickú akceleráciu vypnúť. Otázne je aj to, či na notebookoch ktoré používajú hybridnú grafiku nedôjde kvôli zvýšenému nároku na grafickú kartu k zníženiu výdrže pri práci na batériu.

Prostredie prehliadača sleduje trend maximálneho zjednodušovania okna prehliadača, aby sa používateľ mohol plne sústrediť na obsah, nie na aplikáciu. Okrem dvoch navigačných tlačidiel, okna pre zápis adresy alebo hľadaného výrazu a troch ikoniek Home, Favorites a Tools nie je na stránke žiadny iný prvok. Škoda, že pri bežnom pohľade je nad záložkami a navigačnými tlačidlami riadok, v ktorom sú iba klasické tlačidlá na minimalizovanie, maximalizovanie a zatvorenie okna. Tento nevyužitý priestor by sa možno dal použiť pre záložky alebo väčšie textové pole pre adresu. Keďže adresné políčko pracuje podobne ako u konkurencie aj ako vyhľadávač, môžete si stanoviť ktorú službu budete preferovať. Prehliadač má v základnej ponuke päť vyhľadávačov: Yahoo!Search, Amazon.com, Bing, eBay a Google. Podľa nastavenia budete dostávať aj typy pri písaní počiatočných písmen do políčka.

Záložky jednotlivých stránok sú izolované od seba, takže pád jednej stránky nemá vplyv na ostatné otvorené stránky. Záložky sa dajú oddeliť od hlavného okna aby ste ich mohli pripnúť na plochu či na lištu pre rýchlejší prístup. V novom Exploreri môžu webové stránky komunikovať s návštevníkmi aj vtedy, ak nie sú otvorené v okne prehliadača. Pomocou funkcie JumpList môže dizajnér vytvoriť špeciálne menu, ktoré ponúka priame odkazy alebo načítava informáciu zo stránky. Ikona Gmail je napríklad schopná zobraziť počet neprečítaných správ. Žiaľ, znovu je tu situácia, kedy v majú Redmonde iný ako štandardný pohľad na písanie kódu a v ich odporúčaní nájdeme znovu opakujúce sa sekvencie ktoré sú pre CSS aj HTML5 úplne cudzie.

Titulná strana prehliadača, na rozdiel od konkurencie, nezobrazuje náhľady navštívených stránok, ale informáciu ako často danú stránku navštevujete. Okrem toho môžete zo stránky otvoriť zavreté záložky alebo prepnúť prehliadač do InPrivate režimu, kde nie sú ukladané žiadne informácie o navštívených stránkach. Ak potrebuje prehliadač užívateľovi niečo oznámiť, urobí to v pozdĺžnom okne na spodku okna. Tieto oznamy nie sú práve kvôli umiestneniu také nápadné ako u konkurencie, a keď stránka presahuje cez spodný okraj plochy, tak ich vôbec neuvidíte. Pri sťahovaní súborov to môže byť niekedy nepríjemná funkcia, pretože jednoducho neviete, prečo sa vám daný súbor nesťahuje.

Aby prehliadač nebol brzdený pri práci pomalými alebo nekompatibilnými doplnkami, pomocou Add-on Performance Advisor IE9 už pri inštalácii upozorňuje užívateľa na prípadné problémy a ponúka ich vypnutie. V zozname je graficky aj číselne znázornený čas potrebný na zavedenie jednotlivých doplnkov. Manažovať staré a vyhľadávať nové doplnky sa dajú samozrejme aj z menu Tools/Manage add-ons. IE9 sa snaží napraviť reputáciu aj tým, že sa konečne sústreďuje aj na korektnú podporu webových štandardov. Má vylepšenú integráciu HTML5, podporu objektového modelovania DOM a skriptovacieho jazyka ECMA, má vylepšenú podporu CSS formátovania a vykresľovania SVG grafiky. ACID3 test síce betaverzia ešte nezvládne na sto percent, ale hodnota 95/100 je veľkým krokom dopredu, ktorý žiadny užívateľ od Microsoftu nečakal.

IE9 kladie dôraz aj na bezpečnosť. SmartScreen Filter, ktorý identifikuje pomocou internetovej databázy škodlivé stránky je teraz spojený aj s Download Managerom, ktorý tak dokáže rozpoznať potenciálnu bezpečnostnú hrozbu sťahovaného súboru. SmartScreen Filter ponúka nové informácie o tom, prečo blokuje prístup k navštívenej stránke. V upozornení môžete nájsť údaje o tom či je na stránke podozrivá reklama alebo či obsahuje script, ktorý chce inštalovať nežiaduci kód. Po vysvetlení pravdepodobne návštevníci uveria, že na stránke ktorú doteraz považovali za bezpečnú niekto umiestnil nebezpečný kód alebo vírus.

Pri sťahovaní súborov sú okrem klasických upozornení o tom, že programové súbory môžu byť nebezpečné, dostaneme upozornenie aj vtedy, ak je stránka, z ktorej sťahujeme súbor na čiernej listine. Toto hodnotenie podľa reputácie možno nájsť aj v niektorých antivírusových aplikáciách. Nové algoritmy dokážu napríklad rozpoznať, ktorý z dvoch – na prvý pohľad identických – súborov je nebezpečný. V praxi to znamená toľko, že prípadné škodlivé súbory budú identifikované skôr ako sa dostanú na pevný disk počítača.

Betaverzia Internet Explorera je síce rýchla ako blesk, ale zatiaľ nezobrazuje všetky stránky tak ako ostatné prehliadače. Je to vlastnosť, ktorú webdizajnéri asi najviac nenávidia v prehliadačoch Microsoftu. Našťastie podobne ako v predchádzajúcej verzii aj v deviatke je tu tlačidlo kompatibilného módu, ktoré môžete použiť v takom prípade, kedy navštívená stránka nevyzerá tak ako má. Dizajnérom bude trvať asi pár mesiacov kým svoje stránky upravia tak aby boli kompatibilné aj s novým prehliadačom. Zatiaľ skúšame iba betaverziu, ktorá pravdepodobne bude ešte značne modifikovaná do vydania RC verzie. Ospevovaná novinka hardvérovej akcelerácie nie je až taká výnimočná vlastnosť ako ju predstavuje Microsoft, veď ostatné betaverzie Firefoxu a Chrome tiež používajú na niektoré výpočty grafickú kartu. Rozdiel je iba v tom, že táto funkcia je v týchto prehliadačoch po inštalovaní vypnutá, kým v Exploreri je k dispozícii po nainštalovaní automaticky.

Jedno je isté, konkurenti už nemôžu kritizovať Internet Explorer kvôli chýbajúcej podpore štandardov a rýchlosti. Betaverzia ukázala, že nový prehliadač bude viac ako konkurencieschopný produkt, ale už nikdy nebude jediným prehliadačom na trhu. Odstrihnutie starého operačného systému Windows XP od novej technológie prihráva do karát konkurentom. Oni totiž budú mať prehliadače schopné prevádzky aj na starom systéme. Nový Internet Explorer odporúčame vyskúšať všetkým čitateľom, aj tým, ktorí používajú konkurenčné aplikácie. Betaverziu nájdete na webovej stránke www.beautyoftheweb.com.