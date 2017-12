Spider-Man: Shattered Dimensions - štyria superhrdinovia v jednom balení

Najnovší Spider-Man je tak trochu iný, než tí predošlí a či je to správny krok, posúdiť rozhodne nevieme. Ani zlý, ani dobrý, jednoducho v tejto arkáde nájdete presne to, čo by ste v nej chceli mať.

20. okt 2010 o 9:00 Ján Kordoš

Hru na recenziu zapožičal internetový obchod s hrami www.ProgamingShop.sk

A tak si Shattered Dimensions i užijete. Na prvý pohľad nejde o nič prekvapujúce. Máme tu panáka, ktorý skáče a tentoraz sa aj pohupuje na pavučinách, veď je to predsa superhrdina. Okrem toho bije zlých panákov a rôzne potvorky, ktoré chcú zničiť všetko a všetkých, veď to poznáte. Tentoraz však žiadny otvorený svet a poletovanie si veľkomestom v štýle Grand Theft Auta. Pekne klasické misie s lineárnym charakterom. Nevadí nám to. Hlavným zloduchom je Mysterio, ktorý chce do svojich špinavých praciek získať Tabuľu poriadku a chaosu (hoc aj tucet kartónov plnotučného mlieka, poviete si) a tú použiť na ovládnutie sveta. Nezaspávajte, tabuľa sa rozbije a vy sa musíte niekoľkými úrovňami premlátiť až na koniec, cestou dáte párkrát nakladačku hlavnému bossovi úrovne a v závere mu natrhnete kakáč. Štrnásťkrát.



To je tak v skratke, ale na príbeh môžete bohapusto hodiť bobek. Nehrá tu takmer žiadnu úlohu a je len povestnou vatou, ktorá tu upcháva diery vo filozofickej otázke bytia: prečo sa vôbec ženiete z bodu A do bodu B. Je to proste absolútne jedno. Okrem toho, že na konci každej z úrovní stretnete zloducha, ktorého možno aj poznáte z komixov (Deadpoola nemôžete nemilovať), nechýba rozprávaniu a dialógom humor. Tentoraz skutočne vtipný, drsne sarkastický, takže sa neraz zasmeje. Spider-Man dokáže úderne komentovať každú situáciu, robí si srandu z každého naokolo, takže sa na interaktívne scény tešíte a nie ako v iných hrách, kde len očakávate ďalšiu dávku nudy. Tu nie, v Shattered Dimensions sarkastický humor funguje. Bravo.

V čom je teda arkáda, v ktorej vidíte celého hrdinu a mlátite okolo seba pästičkami, tak zábavná? Tak v prvom rade herné princípy fungujú presne tak ako majú a či už boj alebo akrobatické kúsky sú zábavné. V druhom rade tu máme aspoň primitívne RPG prvky, s čím súvisí nákup vylepšení a s konceptom opakovania úrovní v snahe získať viac a viac bodov, si panáka vylepšujete celkom dobrovoľne. A za tretie, teraz to najhlavnejšie: vy vlastne nemáte v rukách jedného Spider-Mana, ale hneď štyroch! Nie naraz, toľko prstov nemáte, a hoci vieme, že ste drsní borci a jedným gamepadom v rukách, druhý držiac nohami, by ste to zvládli, no úrovne sú rozdelené tak (okrem prológu a epilógu), aby ste v každej z nich využili práve jedného hrdinu. Prečo? Za každého sa hrá tak trochu inak a niektorí už tušia, že nude a monotónnosti môžeme aspoň čiastočne zamávať a poslať ju niekam do preč.

Klasický Amazing Spider-Man je presne ten, ktorého všetci poznáme. Červeno-modrý superhrdinský oblek, pohupovanie sa na pavučinách, ladné skoky, kopance, údery päsťou, priťahovanie sa k nepriateľom alebo ich odmršťovanie. Z každého rožku trošku a hranie za túto postavu je tým pádom i najklasickejšie, aké v arkádach môžeme vidieť. Neznamená to, že by išlo o najväčšiu nudu, pretože dobre známe herné prvky nahrádzajú tieto misie zaujímavým prostredím, do ktorého sú umiestnené. Ultimate Spider-Man oblečené do čierneho venomovského obleku pôsobí svojim spôsobom takmer rovnako, no jeho pasáže sú omnoho akčnejšie, agresívnejšie, zamerané predovšetkým na boj, než ostatné herné prvky. Požieraný temnotou je teda v tomto prípadne náš superhrdina riadnou mašinou na likvidáciu a zneškodnení panáci (žiadna krv) len tak lietajú vzduchom. Do budúcnosti sa pozrieme s futuristickým Spider-Manom z roku 2099. Pokročilý rok napovedá, že mnoho zelene nevidíme, všetko sa odohráva v obrovských výškach, takže si užijeme skôr húpajúceho hrdinu na pavučinách a vertikálne stúpania či pády. Najmilším prekvapením je však noir Spider-Man. Už len tým, že je celý svet odetý do tmavých až čiernobielych farieb s miernym nádychom sépie. Po celý čas sa snažíte ukrývať v tieňoch a tmavých kútoch, svetlo vám dobre nerobí a nepriateľov ako z gangsterských filmov radšej likvidujete potichu. Taký staromódny Sam Fisher, ktorý neláme väzy, ale balí nepriateľov do pavučín. Neskutočne napínavá zábava

Už len z tohto strohého popisu je zrejmé, že pri striedaní jednotlivých úrovní sa stereotyp vývojárom z Beenoxu podarilo decentne odstrčiť do pozadia. Síce tu nájdeme opakujúce sa prvky ako napríklad záchrana rukojemníkov, avšak nikdy to nie je až tak bolestivé, aby ste znechutení vypínali hru. Rôznorodosť hrateľnosti dodáva aj pomerne jednoduchým herným prvkom svieži závan zábavy a verte alebo nie, aj tak prostá arkáda akou Shattered Dimensions je, má potom potrebné grády. Príjemným spestrením sú pästné súboje, ktoré zvádzate so spomínanými bossmi. Raz za čas sa hra prepne do first-person pohľadu a vy sa musíte brániť alebo rozdávate rany. Žiadny sofistikovaný simulátor boxu tu nehľadajte, v podstate kvedláte analógovými páčkami v správnych momentoch. Medzi zábavné drobnosti patrí hľadanie emblémov netopiera i mimo hlavných ciest, v ktorom vám pomôže špeciálne videnie dôležitých objektov: nepriateľov a predmetov.

Hrateľnosť teda máme úspešne za sebou, môžeme sa pozrieť na technické spracovanie. Komixový štýl si uchovala i grafika a vôbec to nie je i pri nižšej miere detailov či kvalite textúr na škodu. Dôležitá je rôznorodosť prostredí, ktorá sa neustále mení spoločne s nepriateľmi. Animácia pohybov je precízna hlavne pri hlavných protagonistoch, príbehové scény vytvorené v engine vás síce kvalitným technickým spracovaním nedostanú, no zároveň nestihnú nudiť a svoju úlohu plnia. Navyše nájdete v arénach dostatok interaktívnych predmetov, ktoré môžete hádzať po nepriateľoch. Zložitejší fyzikálny model, ktorý by dovoľoval väčšiu deštrukciu však Shattered Dimensions neobsahuje. Ozvučenie ako také nevybočuje nad rámec arkád, dabing je však už iná káva. Najviac si užijete normálneho Spider-Mana, ktorého nahovoril Neil Patrick “wait for it” Harris. Všetky hlasy však glosujú jedna radosť Shattered Dimensions sa aj dobre počúva.

Trochu horšie je to už s výdržou hry. Ono je v podstate Shattered Dimensions krátka hra. Nie je to síce žiadne Call of Duty, avšak omnoho väčšiu výdrž rozhodne nemá. Približne šesť-sedem hodiniek zábavy na normálnu obtiažnosť síce nie je až tak zlá vizitka, no z tohto konceptu sa dalo určite vyžmýkať aj viac. Dôvod k znovuhrateľnosti veľký nemáte, úrovne sú lineárne. Jedine pre ďalšie vylepšenia, no tie sú vám v podstate k ničomu, keďže už hru máte úspešne absolvovanú. Mávnime však nad tým rukou. Spider-Man: Shattered Dimensions je dobrá arkáda. Zábavná, nenudí, vynikajúco sa hrá. To je to dôležité, kvôli čomu vieme odpustiť aj menšie nedostatky. Oddychovou arkádou, od ktorej viete, čo presne máte očakávať a aj to vo vrchovatej miere dostanete, totižto Spider-Man: Shattered Dimensions je. Nám to stačí a je to tým pádom za sedem.