Obedná pauza: Road of the Dead

31. jan 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Nestáva sa často, aby sme mali dvakrát po sebe zombícke hry, ale o Road of the Dead sa skrátka nejde nepodeľiť hneď. Dnes si likvidovanie živých mŕtvol užijete z pozície šoféra. Mesto zavalila pliaga, polícia sa snaží udržať všetkých na mieste, a vy teda len tak sedieť na zadku nehodláte. Sadnete do svojho fára a vydáte sa do nebezpečných ulíc. Pri poriadnej rýchlosti sa snažíte vyhýbať všetkým prekážkam a nevyhýbať sa všetkým zombíkom, ktorí popri vás budú poletovať hlava-nehlava (ideálne nehlava).

Ovládanie

Klávesnica - ovládanie je plne nastaviteľné.

Za nazbierané body si postupne vylepšujete auto.

