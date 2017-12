Krajcer: Digitalizovať budeme z eurofondov

Napriek zrušeniu tendra na digitalizáciu sa národné kultúrne dedičstvo bude digitalizovať v réžii organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.

19. okt 2010 o 12:59 SITA

BRATISLAVA. Rezort kultúry bude digitalizovať národné kultúrne dedičstvo v réžii organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry a cestovného ruchu, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi európskych fondov. "To znamená, že obrazy, knihy, vzácne listiny, historický nábytok a rad ďalších artefaktov v digitalizovanej podobe budú archivované pre ďalšie generácie," informovala hovorkyňa rezortu Eva Chudinová.

Jednotlivé organizácie ako Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica v Martine, Múzeum SNP v Banskej Bystrici či Štátna vedecká knižnica v Prešove budú žiadateľmi financií na digitalizáciu ich vlastných fondov. "Pri vypracovaní projektov ponechá ministerstvo prípravu projektov na žiadateľoch za podpory ministerstva," uviedla Chudinová. Dodala, že rezort kultúry disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných špecialistov, ktorí môžu pomôcť pri príprave projektov.

Financie, ktoré inštitúcie v pôsobnosti ministerstva získajú, budú môcť investovať napríklad do zariadenia na odkyslovanie (deacidifikáciu) starých kníh a dokumentov, či na nákup digitalizačných zariadení, špecifických pre konkrétnu inštitúciu. "Tak, aby niekoľko rokov mohli toto zariadenie využívať napríklad aj na digitalizáciu súčasných, ale aj budúcich fondov – v prípade knižníc to budú knihy, časopisy, noviny, listiny a podobne," uviedla Chudinová.

Minister Daniel Krajcer v pondelok na tlačovej konferencii oznámil, že chce vypovedať zmluvu s TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. (TMG), ktorá mala digitalizáciu zabezpečiť. Podľa jeho slov by prišiel štát o milióny, ak by kontrakt nezastavil. Projekt označil za lukratívny biznis pre súkromné firmy. “Až 170 miliónov eur, historicky najväčší objem finančných prostriedkov, aké kedy malo Slovensko v oblasti kultúry a ktoré je možné čerpať na digitalizáciu v rámci projektu OPIS, pôjdu najmä do slovenskej kultúry a nie do rúk súkromných spoločností,“ konštatuje minister.

Ministerstvo argumentuje právnou analýzou a auditom, z ktorého vyplýva, že zmluva s TMG je v rozpore so základným cieľom OPIS PO2. Slovensku podľa Krajcera hrozí, že by v budúcnosti muselo vrátiť preinvestované finančné prostriedky.