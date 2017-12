Nápady, ktoré ľuďom zlepšia budúcnosť

Robotické sondy by mohli priniesť kamene z Marsu. Vedci by hľadali stopy po živote i minulosti našej slnečnej sústavy. Umelé bunky a mikroorganizmy by mohli bojovať so znečistením. Supersymetria by zase odpovedala na hádanky fyziky.(Zdroj: NASA/JPL, CERN, DIRJOURNAL)