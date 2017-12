Klíma vyženie z Londýna kráľovnú

Londýn pod vodou, odsťahovaná kráľovná, utečenci v centre mesta. Aj tak môže v budúcnosti vyzerať britská metropola.

19. okt 2010 o 17:06 Denisa Ballová

Londýn v budúcnosti Autormi fotografii sú Robert Graves a Didier Madoc–Jones. Chcú poukázať na vážnosť klimatických zmien. Výstava prebieha v Múzeu Londýna od 1. októbra 2010 do 6. marca 2011. Expozícia obsahuje 14 fotografií.

LONDÝN, BRATISLAVA. Klimatickí utečenci zaplavujú centrum mesta, ktoré je neobývané a prázdne. Aj kráľovská rodina musela opustiť svoj londýnsky domov. Chudobná štvrť totiž dosiahla neskutočné rozmery a tiahne sa naprieč celou metropolou.

Aj Nelson, ktorý sa na Trafalgar Square díva zo svojho pamätníka, vidí pod nohami samé slumy. Kde zmizli staré dobré časy? Pôvodní obyvatelia boli nútení hľadať bezpečnosť a jedlo vo vzdialených severných mestských štvrtiach.

Viete si predstaviť, že by takto vyzerala britská metropola? Podľa londýnskej výstavy fotografií by mohla, ak by mesto zasiahlo globálne otepľovanie alebo nedostatok jedla.

Mesto veterných turbín

Londýn by okrem utečencov zápasil aj s vodou, ktorá sa môže vyliať zo šesťmetrovej bariéry okolo Temže a zaliala by obrovskú časť mesta. Tower Bridge by zmizol z turistickej mapy a poslanci by sa do parlamentu prepravovali gondolami – mesto by verejnosť začala prezývať Nové Benátky.

A aj niekdajšie najrušnejšie centrum Piccadilly Cirkus by sa stalo útočiskom pokoja len vďaka vode. Veterné turbíny, ktoré sa budú týčiť nad námestím, by sa ticho krútili vo vetre. Nezáležalo by na tom, že zničili pôvodnú štruktúru svetoznámej štvrte.

Stali by sa jediným zdrojom energie, a preto by dostali prednosť pred akýmkoľvek pokusom o zachovanie pôvodného rázu tohto niekdajšieho centra. Medzičasom by sa zmenilo aj obyvateľstvo dnešného veľkomesta. Historické časti by začali obývať nielen klimatickí utečenci, ale aj tropickí prisťahovalci.

Katedrála svätého Pavla by sa stala ich novým domovom. Noví Londýnčania by si užívali pohľad na zaplavené mesto a spomínali na dni strávené na rovníku.

Klimatické problémy

Prečo jestvujú také drastické predpovede pre Londýn? Robert Graves a Didier Madoc-Jones, ktorí takéto fotografie vytvorili digitálnou transformáciu, majú jednoznačnú odpoveď.

Umelci chcú poukázať na vážnosť klimatických problémov nielen Británie, ale i ostatných európskych krajín. Tie už teraz zápasia s vysokými hladinami riek i prílevom klimatických prisťahovalcov zoskupujúcich sa v historických častiach miest.

Ak sa nakoniec i napriek takýmto prognózam vyberiete do metropoly Británie, myslite na návštevu Múzea mesta Londýn, kde prebieha výstava týchto „pohľadníc z budúcnosti“.

Pozornosť budú zaiste vzbudzovať až do marca nasledujúceho roka. A možno si na ne spomenieme o desiatky rokov - keď sa ich obsah začne nápadne podobať na skutočnosť.