Obedná pauza: The Undead Highway

27. apr 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Nič nenaštve viac, ako keď si v pohode sedíte doma a zrazu vám to začnú kaziť zombíci. V The Undead Highway sa vám samozrejme pritrafí presne to. Aby ste si pred nimi zachránili kožu, musíte sa vydať na cestu. Cestu, ktorá je, ako inak, plná zombíkov.

Ovládanie

Myš - streľba, mierenie.

Klávesnica - W, A, S, D - pohyb,

medzerníkom prehodíte ďalšiu zbraň (číslami si ich môžete vybrať tiež).

