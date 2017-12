Židom ukradnuté umelecké predmety sprístupnili v onlinovej databáze

Bezplatná onlinová databáza vyše 20.000 umeleckých predmetov, ukradnutých židom v období nacizmu, začala slúžiť potrebám tých, ktorí prežili holokaust a ich príbuzným.

18. okt 2010 o 9:59 TASR

NEW YORK. Informovala dnes o tom tlačová agentúra AP.

Databáza je spoločným projektom Konferencie židovských hmotných nárokov voči Nemecku (Conference of Jewish Material Claims Against Germany), ktorá sídli v New Yorku, a Múzea holokaustu vo Washingtone. Umelecké predmety ukradli nacisti z okupovaného Francúzska a Belgicka v rokoch 1940-44.

Podľa realizátorov projektu ide o ojedinelú databázu. Vznikla na báze nacistických záznamov, ktoré boli digitalizované, sprístupnené a ukazujú, čo a komu bolo zhabané.

Fašisti počas druhej svetovej vojny zobrali židom státisíce umeleckých artefaktov; išlo o jednu z najväčších lúpeží kultúrnych diel v histórii.

Nová databáza je na internetovej stránke www.errproject.org/jeudepaume/.