Giana Sisters - Super Mario v ženskom vydaní

Niektoré hry aj napriek svojej jednoduchosti kraľujú v oblasti zábavy a pohodlne strčia do vrecka hypermoderné hity.

19. okt 2010 o 18:30 Ján Kordoš

Napríklad taký Tetris. S padajúcimi kockami sme sa bavili hodiny a hodiny. Vytvárali rôzne útvary (tie základné sa skladali vždy zo štyroch kociek) a my sme ich spájali až do nenávideného game overu. Dokázali by sme to aj dnes. Kópie skvostu od Rusa Pajitnova zaplavili okamžite celý svet, fenoménu nemohol uniknúť nik. Podobne je na tom napríklad Super Mario, ktorý je plošinovkovým evergreenom. A Giana Sisters je zas kópiou - na rozdiel od tupých klonov sa však po tejto plošinovke oplatí siahnuť.

Giana Sisters tu je s nami už vyše 20 rokov a hra sa vystriedala na všetkých možných platformách od 8-bitov cez Amigu až po Nintendo DS a teraz aj iPod. Nazvať celú sériu sprostou kópiou Super Mario Bros. by bolo príliš vulgárne. Napriek tomu, že sa hry na seba žánrovým zameraním a napokon i hrateľnosťou podobajú, ide skôr vynikajúcu alternatívu. Miesto fúzatého inštalatéra dostanete do rúk dve sestry. Skladba úrovní je podobná, hranie spočíva taktiež v prostom prebehnutí levelov, tentoraz zbierate diamanty a samozrejme sa bavíte i likvidovaním nebezpečných protivníkov.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Klasická 2D plošinovka sa skutočne výzorom podobá na infantilné úrovne Super Maria, avšak pôvodných 32 levelov bolo rozšírených o niekoľko desiatok nových, čo so sebou prináša nielen originálne prostredia a zopár nápadov, ktoré v originálnej hre nenájdete. To, že vám jedna úroveň zaberie len zopár minút, tak vôbec nevadí. Počiatočné plynulé plávanie levelmi, ktoré zdolávate bez straty života na prvý pokus sú vystriedané náročnejšími. Postreh a cvik sú nutnosťou, niektoré pasáže sa budete musieť tvrdo naučiť.

Ovládanie nie je vôbec náročné a tentoraz nie je nutné ani nakláňať zbytočne displej. Tlačidlá pohybu nájdete vľavo dole a prípadné akčné tlačidlá ako skok či streľba sa zas nachádzajú na opačnej strane spodnej časti obrazovky. Bez veľkých problémov tak zvládate zopár úkonov, ktoré postačia k jednoduchej zábave. Nie je to síce závratne rýchla plošinovka ako napríklad Sonic či Jazz JackRabbit, no zároveň nejde ani o krehkejšie najšľapovanie v štýle Assassins's Creed 2: Discovery.

Giana Sisters tak spĺňa hlavne základné predpoklady, pre ktoré by ste po tejto jednoduchej plošinovke mali siahnuť: chytľavá zábava na krátke momenty. Dokážete sa baviť 15 minút, no zároveň pri tejto nenáročnej arkáde vydržíte i hodinu. Nič vám síce nedá, nebudete o nič múdrejší, no ako pohodlný relax dostačuje Nie je to nič svetoborne originálne, nebudete uchvátení novátorskými hernými prvkami či dokonca epickým príbehom, komplexným svetom, bohatou výbavou. Jednoduchý iný Super Mario. Avšak zábavný a pomerne trvácny, čo sa v záplave kratučkých exprementov na Apple Store len tak nevidí!

HODNOTENIE: 7 / 10