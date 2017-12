Vesmír možno vznikol recykláciou

Náš vesmír možno vznikol na troskách predchádzajúceho. Vysvetľovalo by to javy na jeho počiatku.

18. okt 2010 o 15:37 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na počiatku nebolo nič. Prípadne bolo na počiatku nejaké neznáme niečo, potom singularita a veľký tresk. A krátko nato zrejme nasledovalo čosi, čo vedci nazývajú inflácia – akési rýchle rozpínanie kozmu.

To zabezpečilo, že dnešný vesmír, nech sa astronómovia pozerajú ktorýmkoľvek smerom, je vcelku rovnaký.

Problémom však je, že takýto jav je tak málo pravdepodobný, že pri štandardných vysvetleniach by bol takmer nemožný. Ak náš vesmír nevznikol trochu inak.

Teraz americkí vedci vypočítali, že ak by náš kozmos vznikol z pozostatkov nejakého predchádzajúceho, scvrknutého vesmíru, inflácia by nastala takmer určite.

„Zistili sme, že pravdepodobnosť inflácie je neuveriteľne blízko jednej,“ povedal David Sloan z Pennsylvánskej štátnej univerzity magazínu New Scientist.

Dávnejšie simulácie ukázali, že pri takomto vzniku takmer vždy nasleduje obdobie, keď sa vesmír veľmi rýchlo rozpína. Dokonca možno rýchlejšie, ako tvrdia modely hovoriace o inflácii.

Takáto superinflácia by však podľa New Scientist trvala len veľmi krátko. Potom by sa už vesmír správal tak, ako zväčša pozorujú kozmológovia a astrofyzici.

Ak by však s novou hypotézou mali vedci pravdu, zrejme by sa nepotešil Albert Einstein. „Superinflácia sa nedeje vo všeobecnej relativite,“ dodal Abhay Ashtekar, spoluator štúdie v odbornom magazíne Physical Letters B.

V novej kozmologickej hypotéze je však nutná.