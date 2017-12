3D televízory by mali byť lacnejšie. Tie menšie

V najbližších mesiacoch môžu prísť na trh lacnejšie 3D televízory. Budú však mať menšiu obrazovku.

18. okt 2010 o 0:00 Denisa Čimová

BRATISLAVA. Ak ste odolali prvotnému náporu predajcov a odložili ste kúpu 3D televízora na neskôr, môže sa vám to vyplatiť. V najbližších mesiacoch totiž možno kúpite túto novinku lacnejšie.

Musíte však počítať s tým, že cenovo dostupnejší televízor môže mať menšiu obrazovku. „Na slovenský trh prídu modely s menšou uhlopriečkou, ktoré budú podstatne lacnejšie ako tie, ktoré sú v predaji dnes,“ vraví šéfredaktor PC Revue Ondrej Macko.

Záujem je minimálny

Lacnejšie 3D televízory by sa mohli dostať do väčšieho počtu obývačiek, ako sa to podarilo tým, čo boli uvedené na trh počas uplynulého pol roka.

Čo odrádza od ich kúpy Cena: v predaji sú zatiaľ len televízory s veľkými uhlopriečkami a tie sú drahšie. Obsah: na trhu je nedostatok 3D filmov, v Európe zatiaľ nie je stanica, ktorá vysiela 3D program kontinuálne. Okuliare: treba ich používať, čo uberá z pohodlia, obraz treba sledovať vzpriamene, nie ležmo na gauči. V cene televízora nie sú okuliare pre celú rodinu. Zdravotné dôvody: sú ľudia, ktorí nedokážu pre poruchy očí vnímať 3D obraz, niektorí výrobcovia upozorňujú, že 3D TV môžu spôsobiť problémy deťom, starším a unaveným ľuďom či tehotným ženám.

Matej Švantner z odborného IT portálu Živé.sk vraví, že predaj 3D televízorov je podstatne nižší ako klasických televízorov. „V predaji sú veľké uhlopriečky a televízory stoja príliš veľa, aby zasiahli väčšiu skupinu používateľov,“ tvrdí.

Odhadol, že na našom trhu sa zatiaľ predali desiatky, maximálne stovky kusov.

Macko predpokladá, že sa u nás predali skôr desiatky ako stovky kusov. Väčšina výrobcov, dovozcov i predajcov 3D televízorov o číslach predaja nechce hovoriť.

Desiatky predaných kusov však potvrdil Libor Kaleta, obchodný riaditeľ spoločnosti Okay Slovakia, ktorá má sieť elektropredajní.

„Vzhľadom na prílišný cenový rozdiel 2D a 3D televízormi a minimálnu dostupnosť produkcie v 3D formáte, je záujem minimálny. Pomer medzi cenou a využiteľnosťou je totiž pre zákazníkov veľmi nevýhodný“ dodáva.

Ceny by mohli byť aj nižšie

Slabý záujem o 3D televízory by znížiť ceny tých, ktoré už na našom trhu sú. „Nepôjde o veľké zlacnenie, maximálne o sedem až desať percent,“ vraví Švantner. Aj Macko očakáva, že ceny klesnú, no nie viac ako o päť percent.

Pri modeli LE 40C750, ktorý ponúka Samsung v sieti Okay za 1280 eur, by také zlacnenie znamenalo úsporu od 64 do 128 eur.

Najpredávanejší 46­palcový 3D televízor Samsung v Nay, ktorý stojí 2229 eur, by mohol zlacnieť o 111 až 223 eur.

No Nay podľa Františka Vámošiho neráta s poklesom cien 3D televízorov do konca roka. Zníženie cien neavizuje ani Okay, tvrdí, že by s ním museli prísť dodávatelia.

Samsung však ceny pred Vianocami neplánuje upravovať. Do 25. októbra vráti 300 eur zákazníkom, ktorí si kúpia 3D LED televízor.