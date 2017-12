Ľadová škrupina Jupiterovho mesiaca Európa je hrubá najmenej 19 kilometrov

Londýn 30. mája (TASR) - Minulý týždeň priniesol jednu dobrú a jednu zlú správu pre tých, ktorí veria, že na Jupiterovom mesiaci Európa by mohli existovať primitívne formy života.

Mesiac má pravdepodobne dostatok uhlíka, dusíka, síry a fosforu na vybudovanie vlastnej biosféry, ale ľadový pancier, ktorý pokrýva pod ním ležiaci kvapalný oceán, je hrubý najmenej 19 kilometrov. To je priam nepreniknuteľná bariéra pre roboty, ktoré by raz mohli na Európe pristáť.

Elisabetta Pierazzová z Planetary Science Institute v štáte Arizona v časopise Icarus konštatuje, že po zrážkach s kométami zostal na povrchu mesiaca dostatok chemických prvkov, umožňujúcich vznik jednoduchých foriem života. Niektoré predchádzajúce modely vzniku Európy prišli k záveru, že takýchto prvkov je na povrchu mesiaca málo a že väčšina materiálu dopraveného kométami z dôvodu malej príťažlivosti mesiaca opäť unikla do vesmíru.

Pierazzová však vypočítala, že kométy priniesli na Európu asi desať miliárd ton uhlíka. To je množstvo, ktoré zodpovedá asi stotine masy najjednoduchších baktérií v pozemských moriach. "Keď sa tieto chemikálie dostanú do oceánu a keď existuje mechanizmus, v ktorom sa premenia na komplexné organické molekuly, raz by sa z nich mohli stať živé bunky," povedala vedkyňa.

Každopádne cesta k oceánu na Európe je riadne dlhá. Medzi povrchom a kvapalnou vrstvou leží totiž najmenej 19 kilometrov hrubý ľadový pancier, píše Paul Schenk z Lunar and Planetary Institute v Houstone v časopise Nature.

Schenk skúmal rôzne veľké krátery na Jupiterových mesiacoch Európa, Callisto a Ganymedes, ako aj na našom Mesiaci. Zistil, že zatiaľ čo menšie krátery vyzerajú na všetkých štyroch nebeských telesách rovnako, tie veľké sa od seba značne líšia.

Príčinou je podľa Schenka rôzna štruktúra kôry. Keďže pod ľadovým obalom Európy leží mazľavá alebo dokonca tekutá vrstva, sú tamojšie veľké krátery plochejšie a väčšinou nemajú centrálnu vyvýšeninu ako rovnaké krátery na Mesiaci. Povrch mesiacov Ganymedes a Callisto pokrýva najmenej 80-kilometrová vrstva ľadu, tvrdí Schenk.