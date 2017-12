Kedy nájdeme mimozemšťanov?

Hľadanie mimozemšťanov pokračuje. Aj keď „druhú Zem“ nám zrušili Švajčiari. Vedci preto skúsili Saturnov Titan.

17. okt 2010 o 9:52 Tomáš Prokopčák

Vesmír, vesmír a zase vesmír. Tak môže vyzerať letmý pohľad na udalosti, ktoré sa tento týždeň diali vo vede. Samozrejme, objavili a aj nejaké zvieratká a neboli by to Rusi, keby aj oni nemali vlastný Stonehenge. Lebo oni predsa nie sú horší ako nejakí Angličania.

Vzrušenie však nevyvolal akýsi kamenný kruh na Kaukaze. Skôr menší šuter, ktorý si to kozmom rázoval neďaleko našej planéty. Niežeby asteroid 2010 TD54 mohol napáchať nejaké väčšie škody, no odkedy si kozmické katastrofy všimol aj Hollywood, letiace vesmírne kamene sú akosi sexy.

Tento však mal nanajvýš desať metrov, a zrejme by zhorel v atmosfére. Zem napokon ani netrafil, ale to sú už také nepodstatné drobnosti.

Keď sme pri tej Zemi. Pred týždňami sme sa tešili, že naša planéta má svoju exokolegynku. Gliese 581 g mala ležať v obývateľnej zóne a teoreticky tam mohli byť podmienky vhodné na život. Teraz sa však európski astronómovia ozvali, že americký objav nedokážu potvrdiť. Švajčiari dokážu pokaziť každú zábavu.

Napokon, o tú sa postaral pred dvomi rokmi istý austrálsky vedec z programu SETI, ktorý tvrdil, že v oblasti Gliese 581 zachytil neznámy rádiový signál. To vtedy ešte netušil, že tam Američania nájdu (alebo nenašli?) „druhú Zem“.

Mimochodom, tých mimozemšťanov sa nie a nie zbaviť. Nemusíme pritom utekať dvadsať svetelných rokov kdesi do Váhy za Gliese 581 g. Pár kandidátov na mimozemský život máme aj v našej slnečnej sústave. Zo štvorky Mars, Europa, Enceladus a Titan teraz prekvapil Saturnov najväčší mesiac.

Presnejšie, prekvapili vedci, ktorí v laboratóriu simulovali podmienky na Titane a zistili, že v atmosfére tohto telesa by mohli samovoľne vzniknúť nukleové bázy DNA. Od života je to síce ešte veľmi ďaleko, no ak by chémia zákonite k životu viedla aj bez vonkajšieho zásahu, bolo by to celkom zaujímavé filozoficko-náboženské zistenie.

Aby sme sa ale z kozmu vrátili späť na Zem. O dôvode vyhynutia neandertálcov sa často, a zatiaľ dosť neúspešne špekuluje. Dosiaľ sme zväčša vinili našich predkov, no objavila sa teória, ktorá hovorí o výbuchu supervulkánu. Explodoval neďaleko Neapola, zničil okolie a zmenil klímu po celej planéte.

Na druhej strane, je nepravdepodobné, aby všetci neandertálci boli obeťou jednej sopky, a Homo sapiens relatívne v poriadku prežili. Veď dnes už vieme, že neandertálci neboli vôbec hlúpejší ako naši priami predkovia.