Facebook označil žalobu o vlastníckych právach za podvod

Facebook označil žalobu, podľa ktorej má istý Newyorčan nárok na 84-percentný podiel zo ziskov z najväčšej sociálnej siete na svete, za podvod.

15. okt 2010 o 14:00 (sita)

Paul Ceglia totiž tvrdí, že so spoluzakladateľom Facebooku Markom Zuckerbergom v apríli 2003 podpísal zmluvu o spoločnom vytvorení webovej stránky s názvom The Face Book alebo The Page Book k 1. januáru 2004. Ceglia mal údajne nárok na 50-percentný podiel a jedno percento sa mu malo pripísať za každý deň navyše až do skompletizovania webu. Projekt bol dokončený o 34 dní neskôr, takže Ceglia vraj získal ďalších 34 percent.

V oficiálnom vyhlásení zástupcovia Facebooku uvádzajú, že ide len o ďalší podvod usvedčeného kriminálnika s dobre zhotovenou nahrávkou, ktorý klame a podvádza čestných ľudí. Newyorský advokát Andrew Cuomo minulý rok obvinil Cegliu, že vzal od zákazníkov 200-tisíc amerických dolárov za drevené pelety, no nedodal im žiadny tovar ani náhradu.

Facebook sa stal najpopulárnejšou sociálnou sieťou sveta. V súčasnosti má viac ako 500 miliónov registrovaných užívateľov.