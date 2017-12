Staré mobily obsahujú citlivé dáta

Až polovica starých mobilov z bazárov obsahuje informácie a dáta, ktoré nie sú verejné.

15. okt 2010 o 9:50 Milan Gigel

Odhalila to analýza 50 mobilných telefónov zakúpených na portáli eBay. Používatelia pred predajom zabúdajú na to, že pamäť mobilu možno vrátiť do rovnakého stavu, v akom bola pri jeho prvom vybalení zo škatule.

V mobilných telefónoch sa našli fotografie, čísla kreditiek, PIN kódy, adresy majiteľov, informácie o účtoch, záznamy v plánovačoch, či kontakty. Okrem toho v 60 percentách prípadov neboli vymazané denníky hovorov, ktoré s časovým údajom prezradia, s kým bývalý majiteľ komunikoval.

Používatelia by sa nemali spoliehať iba na obnovenie továrenských nastavení zo systémového menu mobilného telefónu. Po tomto kroku väčšina výrobcov zanecháva v pamäti všetky používateľské dáta, vrátane e-mailov či dát vytvorených v nainštalovaných aplikáciách.