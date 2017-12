Európania sa stále viac pripájajú na širokopásmový internet

Európania vo väčšej miere využívajú širokopásmový internet a digitálnu televíziu v rámci "balíkov služieb“ poskytovaných za paušálny poplatok.

15. okt 2010 o 9:35 SITA

Intenzívnejšie využívanie širokopásmového pripojenia znamená, že na internet sa pripája ešte viac Európanov a 35 % z nich v súčasnosti navštevuje webové stránky sociálnych sietí. Majú však obavy o náklady, kvalitu služieb a bezpečnosť, ako aj o slobodu na internete. Uvádza sa to v prieskume Eurobarometer Európskej komisie (EK) o využívaní internetu, telefónov a televízie, na ktorom sa zúčastnilo 27 tisíc domácností z celej EÚ,

Z prieskumu vyplýva, že 43 % domácností v EÚ ešte stále nie je pripojených na internet. Takmer pätina domácností uviedla, že od pripojenia na internet ich odrádzajú vysoké náklady. Tlak rastúcej konkurencie na znižovanie cien, jeden z dôležitých cieľov digitálnej agendy, by preto mohol motivovať viac ľudí, aby sa pripojili na internet. Mnohí respondenti, ktorých domácnosti nie sú pripojené, uvádzajú, že ich internet nezaujíma. EK sa domnieva, že všetci občania EÚ by mali mať možnosť pripojenia na širokopásmový internet a že by sa ich pripojilo viac, keby si uvedomovali potenciálne výhody.

Väčšina, 61 % používateľov mobilných telefónov v EÚ a 49 % používateľov pevných liniek obmedzuje svoje telefonáty pre náklady na tieto služby. Tridsať percent domácností so širokopásmovým pripojením uvádza, že rýchlosť sťahovania údajov z internetu nie je konštantná, 36 % trpí prerušovaním pripojenia a 24 % uvádza, že poskytovaná služba nezodpovedá zmluvným podmienkam.

Viac ako jedna tretina občanov EÚ navštevuje webové stránky sociálnych sietí a 22 % domácností s prístupom k internetu používa svoj počítač na telefonovanie. Takéto využívanie internetu je v prípade domácnosti v 12 novších členských štátoch dvojnásobne pravdepodobnejšie ako v prípade domácností v ďalších 15 členských štátoch. Takmer všetky domácnosti v EÚ majú prístup k telefónu a čoraz vyšší podiel domácností (87 %) má prístup k mobilnému telefónu. Iba 11 % má len pevnú linku, 25 % používa len mobilný telefón a je bez pevnej linky.

Televízor je stále neoddeliteľnou súčasťou európskych domácností, nájde sa v 98 %, avšak iba 30 % využíva káblovú televíziu, zatiaľ čo 23 % prijíma digitálne televízne vysielanie, čo predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s rokom 2007.