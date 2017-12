Novinári v Dánsku nemôžu citovať priateľov z Facebooku

Dánska tlačová rada zakázala novinárom zverejňovať informácie z uzavretých profilov na Facebooku. Výnimkou sú len prípady, kedy ide o verejný záujem.

14. okt 2010 o 8:58 Ela Rybárová

Rozhodnutie tlačovej rady v Kodani môže ovplyvniť etické pravidlá novinárov vo svete. Slovenské médiá z Facebooku citujú rady.

KODAŇ, BRATISLAVA. Dánska tlačová rada chce skrotiť novinárov, ktorí za informáciami chodia na Facebook. Z obľúbenej sociálnej siete už nemôžu citovať „priateľov", často politikov, ak svoje slová nesprístupnili verejnosti.

Postavila sa tak na stranu brata dánskeho premiéra proti bulváru. Precedens by mohol ovplyvniť etické pravidlá pre médiá aj v iných krajinách.

Krikľúni a idioti

„Informácie na uzavretých profiloch sú rezervované pre ľudí - facebookových „priateľov" - ktorým bol povolený prístup k profilu," odôvodnila stredajšie rozhodnutie rada v Kodani. Výnimku povoľuje v prípade, ak ide o informácie vo verejnom záujme.

To však nebol prípad brata dánskeho premiéra Larsa Lokkeho Rasmussena. Štvorica novinárov sa stala jeho priateľmi na Facebooku a napísala článok o tom, ako sa vyjadruje o opozičných politikoch. Na Facebooku ich nazval "krikľúňmi" a "idiotmi".

Pád vlády a kokaín

Bez statusov a reakcií politikov na Facebooku by sa Slovensko asi nedozvedelo, že sa pre hayekovcov môže rozpadnúť vláda (Jozef Mihál), že na ministra údajne vytiahnu, že šnupe kokaín (Juraj Miškov), alebo že minister kultúry je „starý rocker" a rádio FM nezruší (Juraj Droba).

V Česku mal minulý rok problémy vedúci redakcie domáceho spravodajstva Českej televízie Jindřich Šídlo, ktorý na Facebook napísal, že čínska veľvyslankyňa je „arogantná ženská". Všimol si to redaktor komunistických Haló novín a televízii sa sťažoval.

Riaditeľ televízie Milan Fridrich Šídla pokáral a označil Facebook za „verejný priestor", v ktorom musia novinári dodržiavať etický kódex.

Z americkej televízie CNN zas vyhodili editorku pre Blízky východ za pozitívny komentár na Twitteri o mŕtvom ajatolláhovi.

Pravidlá potrebujú čas

Etické pravidlá na sociálnych sieťach majú viaceré veľké médiá. Napríklad redaktori BBC by mimo práce nemali publikovať to, čo by nemohli odvysielať.

Webový špecialista z konzultantskej firmy Next Big Tomáš Bella pre SME hovorí, že mánia používania Facebooku novinármi prejde. „Médiá zrazu objavili, že politici píšu veci, ktoré by inak nikdy nepovedali," hovorí. „No je to módna vlna, ktorá opadne," dodáva.

Pravidlá používania sa podľa neho ešte len tvoria. „Ľudia potrebujú čas, kým sa dohodnú nejaké pravidlá. Facebook pritom tak často mení systém, že to nie je jednoduché," hovorí Bella.

Ľudia by však mali používať pri písaní na sociálne siete sedliacky rozum. „Ani do e­mailu nemá človek písať nič, čo nechce, aby iní videli," hovorí.

Keďže niekto Facebook využíva len na komunikáciu s najbližšími, iní na marketing, je podľa Bellu ťažké stanoviť všeobecnú etickú hranicu, čo možno zverejniť. Tí, ktorí majú napríklad 4-tisíc priateľov, však podľa neho rátajú s tým, že ide o verejný priestor. Naopak osobné poznámky ľudí po tragédii sú už na pováženie.

Jednoduchú radu má expert na sociálne médiá Tyler Pennock: nepíš cudzie intímnosti, ktoré by si nechcel, aby zverejnili o tebe.