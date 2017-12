Driver: San Francisco - návrat osamelého jazdca

Séria Driver sa nám postupne vytmavila. Žiaľ nie práve v najlepšom svetle. Klesajúca tendencia kvality ju takmer naveky potopila a nezachránil to ani nostalgicky (teda aspoň z polovice) ladený posledný diel s názvom Parallel Lines.

14. okt 2010 o 10:00 Ján Kordoš

Séria Driver sa nám postupne vytmavila. Žiaľ nie práve v najlepšom svetle. Klesajúca tendencia kvality ju takmer naveky potopila a nezachránil to ani nostalgicky (teda aspoň z polovice) ladený posledný diel s názvom Parallel Lines. Skrátene? Jednotkou sa Reflections po Destruction Derby uviedli znovu na výbornú, dvojka sa mihla len na konzolách, nad trojkou sme zaplakali všetci a spomínané paralelné čiary už akosi nikoho nezaujímali.

Angličania z Reflections sa na hernej scéne pohybujú už takmer 25 rokov. Nezanedbateľne dlhá doba na to, aby sme si podobné zoskupenia vážili. Po turbulentných chvíľach v Atari, kedy tomuto hernému deduškovi hrozil definitívny krach, bolo mnoho značiek odpredávaných. Po Driverovi prekvapujúco siahol UbiSoft, vzal pod svoje krídla i Reflections (dnes teda UbiSoft Reflections) a vložil im do rúk dietko, s ktorým sa ocitli na jagavom tróne hernej scény. Odvtedy to však išlo dolu vodou. Podarí sa teda novému, už piatemu, dielu Drivera vrátiť ku koreňom celej sérii a priniesť jej zašlú slávu?

Má na to tie najlepšie predpoklady. Základ hrateľnosti celej série Driver je stále jazdenie vo vozidle a ostane len pri nej. Na rozdiel od série Grand Theft Auto totiž Driverovi nikdy svet mimo volantu nechutil a akcia z pohľadu tretej osoby pokrivkávala. Alebo bola úplne bez nôh a plazila sa s vyvrhnutými vnútornosťami, ktoré ťahala za sebou. Príbeh sa začína niekoľko mesiacov po udalostiach v treťom Driverovi. Obaja hrdinovia, John Tanner (detektív, teda ten dobrý) a Charles Jericho (zlý), prežili prestrelku v Istanbule. Jericho však pri úteku pred políciou v ukradnutom nákladiaku spôsobuje na moste Golden Gate nehodu, po ktorej sa Tenner ocitá v kóme. A my sa chopíme práve Tannera, ktorý leží v nemocnici. Simulátor človeka v kóme Driver: San Francisco nebude, všetko sa odohráva v Tannerovych snoch.

video //www.sme.sk/vp/16227/

Takto vývojári vysvetľujú dôvod hlavnej funkcii hry, ktorú nazvali Shift. V praxi to znamená, že po aktivovaní Shiftu sa prenesieme do oblakov a v prehľadne spracovanej mape si vyberieme, do ktorého vozidla sa presunieme. Podstatou je, že každý vodič v San Franciscu bude mať vlastný príbeh a podľa toho sa nám budú ponúkať postranné úlohy. Taktiež bude možné voliť rôzne vozidlá počas konkrétnej misie, takže pri naháňačke so zloduchom nemusíte sledovať svetlá jeho automobilu zozadu, ale sa presuniete do kamiónu pred ním a umelo vytvorenou haváriou mu zahatáte cestu. Podobne môžete postupovať pri hasení požiaru: jazdením cez hydranty ochladzujete vozidlo, no dá sa zvoliť i iná alternatíva. Preskočíte do hasičského vozidla a budete sa snažiť v časovom limite dôjsť na miesto činu a hrozbu odvrátiť. Môžete sa teda voľne pohybovať v otvorenom svete a pokým nechcete postupovať v príbehu, raz za čas si pri tomto výlete môžete vybrať niektorú z úloh, ktoré vám práve mesto ponúkne.

Jednou z inšpirácii pre tento návrh pochádza zo známeho Google Earth, takže si dokážete sami predstaviť ako bude vyzerať prostredie San Francisca. To bolo navyše vymodelované v pomerne rozsiahlej podobe a dočkáme sa 335 kilometrov ciest na rozlohe 260 kilometrov štvorcových. K dispozícii budeme mať 120 plne zničiteľných vozidiel, medzi ktorými nechýbajú značky ako Alfa Romeo, Aston Martin, Ruf, či konkrétne Dodge Challanger, Pagani Zonda alebo DeLorean DMC-12. Vyberať si teda rozhodne bude z čoho. Návrat hlási aj The Film Director mód, takže si môžeme vytvárať vlastné filmové sekvencie priamo v engine hry. Rozsiahla krajina si však podľa prvých prezentácií a obrázkového materiálu vyžiadala daň na samotnej kvalite textúr. Prostredie pôsobí skôr šedo až nudne, príliš striedmo. To sa môže samozrejme ešte zmeniť, ale obávame sa toho, že technickým spracovaním nás Driver: San Francisco príliš neohromí. Opačne by na tom malo byť ozvučenie a poriadne nadupaný soundtrack.

V UbiSoft Reflections nezabudli ani na multiplayer. Zatiaľ máme nasľubované variabilné módy, predstavený bol však len jeden. Originalitou síce Trail Blazer neviniká, avšak príjemnú zábavu by ponúknuť svojou jednoduchosťou mohol. Základná myšlienka je primitívna: jeden hráč uniká vo vozidle, ktoré naháňa druhý. Obmedzený počet použití Shiftu núti aspoň čiastočne premýšľať dopredu. Štýl jazdy z odlišnými vozidlami spraví z každej jazdy čosi odlišné a víťazom bude ten, kto získa viac bodov, ktoré sa udeľujú na základe vzdialenosti medzi vozidlami. Tak či tak vyzerá oživenie série Driver celkom zaujímavo a znovu pociťujeme príjemné zimomriavky pri každej novej informácii o hre. Driver: San Francisco sa objaví pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 v priebehu budúceh roku.