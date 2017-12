Google investuje do výstavby veterných parkov

Americký internetový vyhľadávač Google spolu s japonskou firmou Marubeni a ďalšími dvoma spoločnosťami investujú do výstavby veterných parkov v Atlantickom oceáne.

12. okt 2010 o 16:21 TASR

NEW YORK. Americký internetový vyhľadávač Google spolu s japonskou firmou Marubeni a ďalšími dvoma spoločnosťami investujú do výstavby veterných parkov v Atlantickom oceáne, ktoré budú dodávať elektrickú energiu takmer do 2 miliónov domácností v štátoch Virginia, Maryland, Delaware a New Jersey. Okrem Google a Marubeni do projektu vstúpili ešte americká firma Atlantic Grid Development a švajčiarsky fond Good Energies Investment. Google spolu s ďalšími firmami bude investovať najmä do položenia podmorského kábla, ktorý bude spájať jednotlivé parky.

Podľa Ricka Needhama z Google internetová spoločnosť kúpi v rozvojovej fáze projektu Atlantic Wind Connection 37,5-% podiel. Rovnaký podiel kúpi aj Good Energies, pričom podľa denníka The New York Times postupne, ako sa budú pridávať ďalší investori, by mohli svoje podiely znižovať. Náklady na celý projekt odhaduje denník na 5 miliárd USD (3,61 miliardy eur), pričom Google by v prvej fáze chcel do neho investovať približne 200 miliónov USD. Podiel Marubeni by mal dosiahnuť 10 až 15 %.

Káblová sieť by v konečnej fáze mala prepájať veterné parky s celkovým výkonom asi 6000 megawattov elektrickej energie. Kedy bude projekt realizovaný, nie je známe, hovorí sa ale približne o roku 2016. Kábel by mal viesť popod morské dno zhruba 24 až 32 km od pobrežia. Je to dostatočná vzdialenosť na to, aby veterné turbíny už takmer nebolo vidieť, čo bol hlavný dôvod protes tov Američanov proti veternej elektrárni navrhovanej firmou Cape Wind v roku 2001.

Podľa analytikov by vstup Google do projektu produkcie veternej energie mohol urýchliť rast tohto sektora v USA, povedal analytik v oblasti veternej energie Charlie Hodges. Podľa neho Spojené štáty v tomto sektore zaostávajú napríklad za Čínou, ktorá je v inštalácii veterných turbín omnoho pružnejšia.

Podľa skupiny na podporu veternej energie vo svete Global Wind Energy Council by investície do tejto formy výroby elektrickej energie mohli do dvoch desaťročí dosiahnuť 202 miliárd USD.

Informovali o tom agentúry Reuters, AP a Bloomberg.