F1 2010 - vystúpte aj vy na bedňu

Kedy ste si naposledy virtuálne zajazdili v monoposte F1-ky? Pokým nevlastníte niektorú z herných konzol či handheld od Sony, môžete spomínať dosť dlho.

12. okt 2010 o 8:30 Ján Kordoš

Hru na recenziu zapožičal internetový obchod s hrami www.ProgamingShop.sk

Prípadne ako fanúšikovia okamžite odpoviete, že posledný víkend, avšak rok výroby hry, ktorú ste si užívali, bude na sektor zábavného priemyslu pomerne starý. Oficiálnu licenciu na F1 totiž vlastnila spoločnosť Sony, ktorá ju spočiatku využívala hojne, ku koncu už vôbec. A je to rozhodne škoda, pretože formule, hoc iba pre Playstation, boli zábavné pre sviatočných i o čosi náročnejších hráčov.

Teraz sa však dočkali všetci majitelia “veľkých” herných platforiem a nová F1-ka je presne taká, akú sme ju chceli mať. Síce je chybička tu i tam, kopec balastu okolo začne po čase skôr iritovať ako vytvárať radosť, no môžeme si pokojne vydýchnuť. V Codemasters nám ukuchtili podarený kúsok, ktorý určite nerobí hanbu svojim tvorcom a dokonca môžeme prehlásiť, že si tu svoju šálku lahodnej kávy nájdu i náročnejší hráči. Bežné ponuky žánru pretekárskych hier opomenieme, to najdôležitejšie vás totiž čaká - ak necháme mimo zorného poľa i multiplayer pre tucet hráčov - v kariére. Tá prichádza so všetkým, čo k nej patrí, neuškodila by jej však omnoho väčšia miera detailov a štatistík. Rozhovory s novinármi, kedy vaše odpovede majú skutočnú váhu a vplývajú aj na vaše postavenie a budúcnosť v tíme, sú príjemným spestrením. Avšak dozvedieť sa čosi viac o jednotlivých jazdcoch, o vašich podrobnejších výsledkoch, štatistikách, sa jednoducho nedá. Smola - ale aspoň viete, koľko veľkých cien ste odjazdili a či ste stáli aspoň na bedni.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Základom celej hrateľnosti je samozrejme samotná jazda. Balast okolo sa skladá už so spomínaných otázok žurnalistov, pričom odpoveď voľte podľa toho, na čo v tíme skutočne máte a čo môžete dosiahnuť. Sľubovať zázraky sa neoplatí, v tíme máte i tak konkrétnu úlohu a ako dvojka nemôžete príliš vyskakovať a so slabým autom robiť široké ramená. Kariéru začínate v jednom zo slabších tímov, v ktorých musíte najprv svoje kvality dokázať. Budovanie štatútu nádejného jazdca môžete aj za našu republiku, zamrzí však striktné obmedzenie na počet sezón. Na začiatku si zvolíte, či sa zúčastníte troch, piatich alebo siedmych ročníkov. Istotne, najširšia ponuka je zábavou na desiatky hodín poctivého hrania, ale i tak ide o zbytočné obmedzenie. Je len na vás, či sa do hry pustíte naplno a so všetkým, čo k tomu patrí. Pri celovíkendovom maratóne si užijete tréningy i jednotlivé kvalifikácie. Len tí najtvrdší jazdci si zvolia i plnú dĺžku pretekov. Je možné počet kôl zmenšiť až na jednu pätinu, avšak tým sa pripravíte o obrovskú porciu adrenalínu.

Zásadným rozdielom oproti iným pretekom je totiž fakt, že tu vám nikto nič nedaruje a potrestá každú chybičku. Samozrejme, je tu možnosť nastaviť si nezničiteľné vozidlo, ktoré vám bude v ideálnej dráhe brzdiť, automaticky spustíte trakčnú kontrolu či ABS, avšak kúzlo hry absolútne vyprchá a vám zostane simulátor držania plynu s občasnou nutnosťou korekcie smeru pohybu. Stačia však mierne zmeny a sami zistíte, že ono to vôbec nie je tak jednoduché ako sa to zdá z obrazovky. Monoposty dosahujúce vysoké rýchlosti sa ovládajú úplne inak a práve pocit rýchlosti je nesmierne uveriteľný. Užijete si to už pri štarte. Prvá zákruta môže o mnohom rozhodnúť. Môžete získať i stratiť. Lenže tým to cele vlastne len začína, pretože každá zákruta pre vás predstavuje potenciálne nebezpečenstvo, v každej z nich môžete dostať nesprávnym nájazdom s nevhodnou rýchlosťou hodiny, katapultovať sa na chvost celého pelotónu. A celý pretek je viete kde. Ostatní jazdci nie sú hlúpi, no zvádzajú súboje i medzi sebou, dokonca robia i chyby. A nie je nič krajšie ako vidieť Hamiltona, ktorý vás pred minútou agresívne sekol v jednej zákrute, spraviť hodiny, tesne sa mu vyhnúť a v duchu mu zablahoželať. Alebo zdvihnúť prostredník, každý podľa gusta. Tieto chvíle si budete užívať - avšak mierne iným spôsobom, skôr v duchu, pretože už ďalšie metre sa vám môžu stať osudnými.

video //www.sme.sk/vp/17386/

Stačí jedna nepozornosť, jediná chybička, jedno neskoré zabrzdenie. Ak sa vyberiete na výlet mimo trať, možno stratíte niekoľko miest, užijete si o čosi neposednejší monopost, no každá strata sa veľmi ťažko dobieha. Pretekári totiž nerobia chybu každú druhú zákrutu, vy si optimálny jazdecký štýl musíte cibriť. Nehovoriac o kontaktoch - či už s ostatnými jazdcami alebo bariérami. Pri brzdení pred zákrutou sami pocítite silu rýchlosti a zároveň bezmocnosť na pár okamihov pred blížiacim sa monopostom, ktorého zadok sa blíži až nepríjemne rýchlo. Maximálne brzdenie vám len zablokuje kolesá a stáva sa z vás neovládateľná delová guľa. Takto to jednoducho nepôjde. Ďalšie pocity, ktoré vás donútia sa zaslepene sústrediť výhradne na obrazovku - každý otras, agresívny nájazd na obrubník, jemné pošťuchávanie sa s ostatnými jazdcami. Jazdu prežívate. Takto ohromujúci pocit nám nedala už dávno žiadna pretekárska hra.

Lenže treba sa pozrieť i na druhú stranu mince: vydržíte bezchybne jazdiť štvrťhodinu, polhodinu, či kompletne preteky. Hra vám nič neodpustí a fyzikálny model je predsa len nastavený viac k simulátorom ako arkádam. Je nutné si odpovedať, čo spravíte v momente, kedy polhodinu krúžite po okruhu a tri kolá pred cieľom, v slabom monoposte na treťom mieste, vám praskne zadná pneumatika. Dostanete šmyk, do depa sa musíte vybrať cez celú trať. Povedzme, že i tak to hrdinsky nevzdáte, s formulou sa dostanete k výmene pneumatík, dokonca i vyštartujete na trať a nie ste na poslednom mieste. Lenže dôjde k vami nezavinenému kontaktu so slabším jazdcom, ktorý vás prinúti ísť mimo trať, vy dostanete šmyk, napálite to do bariér a končíte. Rozhodne sa prestanete čudovať niektorým nahnevaným jazdcom, pred obrazovkou ostane pokojný málokto. Je tu síce možnosť vrátenie času o niekoľko sekúnd späť, ale... správny virtuálny jazdec po tejto srabáckej featurke nesiahne. Horšie ale je, že niektoré drobné chybičky robí súper, ktorý nie je penalizovaný, zatiaľ čo vám sa nejaký ten prejazd cez boxy pri agresívnej jazde ujde. Chápeme to pri nevhodných atakoch, avšak mnohokrát sa stane, že ste v kolízii nie svojou vinou: jednoducho niekto nabúra do vás, vy taktiež niekoho potlačíte. Podobne vám môže niekto hlúpo vliesť do vašej dráhy - citlivejšie vnímanie a posudzovanie podobných záležitostí je ešte hudbou budúcnosti.

Podstatnú úlohu zohráva aj stav vašich pneumatík, o monoposte nehovoriac. Fanúšikovia budú mať námietky - a zrejme i oprávnené, avšak model zahrievania gúm, ich postupné ničenie, je dostatočne aktívny. Na nových pneumatikách bez vám to pôjde úplne inak ako v prípade ideálnej teploty. Pri neplánovaných výletoch mimo trať sa vám na ne naberú rôzne nečistoty, ktoré taktiež spravia svoje, o zmene počasia nehovoriac. Akonáhle uvidíte mráčik na oblohe, je nutné začať premýšľať nad zmenou obuvi štvorkolesového miláčika. Mokrá trať sa totiž šmýka. A nie len tak, že teraz teda začnem brzdiť skôr, lebo je to tam mokré... Ale to si musíte všetko pekne zažiť sami. Podobne sa môžeme vyjadriť o vplyvoch poškodenia jednotlivých častí monopostu. Príjemne potešilo aj nastavovanie komponentov na formulách - nie je to síce príliš detailné až maniakálne hrajkanie sa v garáži, avšak vplyv každej úpravy je cítiť a je vám vysvetlené, čo ktorá zmena spraví. Znovu: fanúšikovia budú nadávať, že je to ako pre deti, sviatočný hráč do garáže ani nevkročí a ten priemerný nakukne, skúsi to a to, možno ho to chytí a možno nie. Táto možnosť tu ale je.

Užívať si teda samotnú jazdu nie je nič neprirodzené, dá sa to, no zabudnite na akékoľvek iné preteky, ktoré ste doteraz hrali. F1 je o čomsi inom, je to špecifický žáner rýchlych tátošov. Žiadne šmyky, žiadne samolepky polepené po kapote. Čo sa technického spracovania týka, nie je v podstate čo dodať. Vylepšený a upravený EGO engine dobre známy už z DiRT 2 je skutočne mocným nástrojom, pričom sila tohto motoru s riadnym počtom konských síl sa ukazuje neustále. Dva tucty monopostov sú na trati vyvedené v absolútne manikálne detailnej miere, jednotlivé trate sú vytvorené precízne a neutrpelo ani okolie trate. Dôležitým faktorom je však už mnohokrát spomínaná rýchlosť, ktorá vás vtiahne do diania. Najväčšiu vizuálnu hostinu si užijete pri nepriaznivom počasí. Schumacher sa možno pri pohľade z okna na zamračenú oblohu v duchu smeje a vy istotne tiež, pretože kvapky stekajúce po obrazovke sú skutočne krásne, na vozovke vidieť na vybraných miestach stojacu vodu. Ale smiech vás prejde, keď v prvej zákrute hodíte flintu do žita a vyberiete sa hen, za roh do lesíku na huby. Aj s monopostom. Plač a škrípanie zubov nepomôže.

Vyskakovať od radosti môžeme aj nad zvukmi. Hudbu si nechajme na menu, kde nás aj tak netrápi, to dôležité sa odohráva v samotnom kokpite. Motor vo vysokých otáčkach poriadne zavíja, pri štarte je to riadna zverina. Počas jazdy zažijete pri agresívnych prejazdoch cez obrubníky hotovú zvukovú fantáziu. Do toho všetkého vás z boxov informujú o najdôležitejších udalostiach: o stave monopostu, dianí na trati, kedy pôjde kto do boxov, aby ste v nasledujúcej pasáži spomalili, pretože sú na trati zbytky po havárii. Alebo na koho si máte dávať pozor sa svojim zadkom, či naopak - že máte pritlačiť na súpera pred vami, pretože je pomalší a vy na to máte a go go go. Príjemne to zburcuje.

O F1 2010 by sa dali písať básne. Pretože je to celé famózne chytľavé. Stačí, ak vnímate celý kolotoč okolo F1-ky, chcete si užívať rýchlosť a hlavne máte nervy zo železa. F1 2010 nie je žiadnym hardcore simulátorom, hra si udržala príťažlivú tvár aj pre menej náročného hráča, avšak neznamená to, že by išlo o brnkačku. To nejdôležitejšie, vynikajúci pocit z jazdy, hra má a práve preto ju hodnotíme výrazne kladne. Sú tu chyby, ktoré vás budú iritovať. Multiplayer je len pre tucet hráčov a nie je to ešte doladené, zamrzia niektoré chyby AI a v boxoch to niekedy dopletú, ale nejde o nič tak závažné, že by ste hodili gamepad o zem, prípadne vysvetľovali volantu, kto je tu ten hlúpy. Možno to spravíte, lenže vždy sa k hre vrátite. A presne to nám stačí k tomu, aby sme si virtuálnu F1-ku vychutnávali, hoci má do dokonalosti ďaleko.