Mobilné telefóny údajne nezapríčiňujú tumory

30. máj 2002 o 7:44 © TASR 2002

New York 30. mája (TASR) - Mnohým užívateľom mobilných telefónov sa istotne uľaví po prečítaní výsledkov najnovšej americkej štúdie - tieto prístroje vraj riziko tumorov nezvyšujú.

Podľa článku v najnovšom čísle magazínu Neurology lekári z popredných newyorských kliník neobjavili žiadnu súvislosť medzi používaním mobilov a vznikom akustických neurómov, tumorov vznikajúcich pozdĺž nervových dráh z mozgu k uchu. Samotní autori štúdie však upozorňujú, že úplnú bezpečnosť mobilov zaručiť nemôžu.

"Existuje 120 typov nádorov mozgu, tumorov," tvrdí renomovaný chirurg Dr. Keith Black, šéf neurochirurgie v Cedars Sinai Hospital System v Los Angeles.

Akustické neurómy sú nezhubné nádory, ktoré vznikajú na nervovej dráhe z mozgu do vnútorného ucha, čo často spôsobuje poruchy sluchu a rovnováhy. Nápad, že mobily by mohli spôsobovať rast tumorov vznikol na základe predpokladu, že radiáciu prístroja povrchovo absorbuje koža a kosti v okolí ucha ako aj kosti za orgánom sluchu.

Na štúdii za účasti lekárov z New York University School of Medicine, Columbia Presbyterian Medical Center, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a The American Health Foundation sa zúčastnilo 176 pacientov - ich vekový priemer bol 54 rokov. Deväťdesiat z nich malo akustické neurómy, 86 nemalo zistené žiadne tumory a boli v kontrolnej skupine.

Účastníci štúdie odpovedali na otázky o používaní mobilu - koľko rokov ho používali, mesačnej dĺžke hovorov a výške účtov, výrobcovi ich prístroja aj o spôsobe, akým mobil držali. Vedci zistili, že 18 účastníkov štúdie s neurómami a 23 zdraví pacienti používali mobil pravidelne - vo finálnej skupine sa tak ocitlo 41 mužov a žien. Pacienti používali mobil priemerne 4,6 hodiny mesačne po dobu 4,1 roka. Členovia kontrolnej skupiny telefonovali z mobilu priemerne 6,6 hodiny mesačne po dobu 2,2 roka.

Žiadna súvislosť medzi používaním mobilných telefónov a vznikom mozgových nádorov nebola potvrdená, konštatoval Roy Shore, spoluautor štúdie a riaditeľ programu Epidemiology and Biostatistics na New York University School of Medicine.

Vedci však i naďalej varujú pred nadmerným telefonovaním z mobilov a odporúčajú používať súpravu hands free.