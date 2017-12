Chodiť do práce či robiť cez internet?

Prudký rozvoj telekomunikačných technológií a internetu spustil debatu o tom, či možnosť práce „na diaľku“ odľahčí čoraz komplikovanejšiu dopravnú situáciu v mestách. Nové technológie bezpochyby spôsobili revolúciu v systéme obchodovania a ovplyvnili globálnu ekonomiku. Jedným z kritických problémov súčasných miest je obrovský nárast automobilovej aj leteckej dopravy, čo spôsobuje okrem ekologických aj mnohé ekonomické a sociologické problémy.

Odborníci preto vkladajú nádeje do moderných spôsobov práce prostredníctvom „on-line“ prístupu. Ten spočíva v tom, že niektoré funkcie a pracovné činnosti je alebo bude možné vo väčšej miere vykonávať cez internet alebo nové telekomunikačné systémy. Klasické „chodenie do práce“ by sa malo zredukovať. Tieto nové spôsoby organizovania práce by mohli radikálne odľahčiť dopravnú situáciu predovšetkým vo veľkých aglomeráciách.

Výsledky organizácie Future Foundation (FF) však nie sú také jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdalo. Podľa riaditeľky FF Sue Tibballsovej len 15 percent ľudí si želá pracovať doma, ostatní stále uprednostňujú klasický typ cestovania do práce. Dôvodom je okrem zažitého stereotypu aj fakt, že práca je ešte stále miestom sociálnych kontaktov a vzájomnej priamej komunikácie. Práca osamote alebo „virtuálny“ kontakt s kolegami, sa mnohým javí ako neosobný. (BBC)