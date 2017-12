Robotický krtko bude na Marse hľadať stopy života

Najnovšie výsledky medziplanetárnej sondy Mars Odyssey, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou naznačujú prítomnosť oceánov pod povrchom červenej planéty, znovu naštartovali preteky v dobývaní nášho planetárneho suseda.

29. máj 2002 o 22:30

Na mape marťanskej rovníkovej oblasti Isidis Planitia je vyznačené elipsou miesto pristátia landera sondy Mars Express, na ktorom bude robotická vŕtačka Beagle 2 (na snímke dole).

FOTO – ESA

Britskí odborníci pripravujú vyslať na Mars špeciálnu sondu Beagle 2, ktorá by sa mala „prevŕtať“ dostatočne hlboko pod povrch Marsu, až do miest, kde by sa mala nachádzať voda vo forme ľadu. Už na budúci týždeň by sa mali začať skúšky softvéru, ktorý by mal let Beagle 2 riadiť. Lander (pristávací modul) Beagle 2 sa k Marsu dopraví na palube vesmírnej sondy Mars Express Mission Európskej kozmickej agentúry ESA na budúci rok.

Ako pre BBC povedal riaditeľ projektu Beagle 2 profesor Colin Pillinger z Open University, bude to prvá sonda, ktorá by mohla reálne objaviť na Marse stopy života. Z biologického hľadiska je totiž, prinajmenšom v našej hviezdnej sústave, voda kľúčovým elementom pre vznik a vývoj života. Prístroje sondy sú schopné prevádzať presnú analýzu vody a minerálnych látok, ktoré marťanská voda môže obsahovať. Okrem toho bude sonda hľadať stopy organického materiálu, ktorý je pozostatkom metabolizmu prípadných dávnych foriem života na planéte.

Inžinieri z University of Wales v Aberystwyth už testujú Beagle 2 v prostredí virtuálnej reality. Pohyb sondy sa totiž bude riadiť zo Zeme. Údaje namerané detektormi na Marse sa telemetricky prenesú do „virtuálnej“ sondy na Zemi a podľa výsledkov analýzy sa bude riadiť jej ďalší pohyb pod povrchom planéty. Miestom pristátia Beagle 2 bude marťanský rovník. Ďalší marťanský „krtko“ by mal nasledovať v roku 2009.

Podľa najnovších údajov sond Mars Global Surveyor a Mars Odyssey sa pod povrchom Marsu na južnej pologuli pravdepodobne nachádzajú kryštály ľadu veľké menej ako 1 meter. Keby sa všetok ľad na Marse roztopil, vytvoril by na planéte globálny oceán hlboký 500 metrov. NASA predpokladá, že ľudská posádka bude na Mars vyslaná do 20 rokov. (BBC, 5D)