Prvá pomoc (6): Ako zmeniť výzor a nastavenia Windows

29. máj 2002 o 22:25 PETER VALACH

Mnohí používatelia už vedia, že väčšina nastavení Windows sa dá zmeniť v Ovládacích paneloch (Control Panel). Tie možno nájsť v Ponuke Štart alebo v ľubovoľnom okne prieskumníka ako položku stromu Tento počítač (My Computer). Väčšinu nastavení môžete upravovať ľubovoľne, je tu však aj niekoľko položiek, ktoré nie je dobré meniť, ak presne neviete, čo robíte. Prvé nastavenia, ktoré by si mal každý po inštalácii počítača prejsť, sú Obrazovka (Display), Miestne nastavenia (Regional Settings), Myš (Mouse) a Klávesnica (Keyboard). Položky ako Pridať nový hardvér (Add New Hardware), Hracie zariadenia (Game Controllers), Modemy (Modems), Multimédiá a Sieť (Network) využijete iba pri konfigurácii a výmene hardvéru – menej skúsení používatelia by pred ich použitím mali požiadať o pomoc niekoho pokročilejšieho.

Načo sú Miestne nastavenia (Regional settings)?

V tomto paneli si môžete nastaviť formáty pre zobrazovanie meny, čísel, dátumu a času. Hneď prvá záložka umožňuje výber krajiny, pre ktorú sú hodnoty prednastavené – nič vám však nebráni si ich na nasledujúcich záložkách ľubovoľne upraviť. Okrem rýchleho nastavenia štandardných hodnôt pre danú krajinu túto položku používajú niektoré programy, najmä tie, ktoré pracujú s internetom. Nasledujúce záložky by mali byť dostatočne prehľadné a jasné, neodporúčame v nich však nič meniť, ak to naozaj nepotrebujete. Niektoré zle napísané programy pri zmenených nastaveniach totiž nepracujú správne.

Windows NT/2k/XP tu umožňuje aj nastavenie rozloženia klávesníc, ktoré je vo Windows 9x umiestnené v položke Klávesnica.

Čo sa dá nastaviť na mojej myši (mouse)?

Môžete napríklad vymeniť funkcie tlačidiel myši (pre ľavákov), nastaviť rýchlosť dvojkliknutia, rýchlosť pohybu ukazovateľa myši, zanechávanie „stopy“ (pre lepšiu viditeľnosť napríklad na notebookoch) a, samozrejme, výber tvarov ukazovateľa pre rôzne funkcie/stavy.

Tak ako pri miestnych nastaveniach je tu všetko ľahko pochopiteľné. Ak patríte medzi vlastníkov myši, ktorá má „o koliesko viac“ a máte nainštalované príslušné ovládače, nájdete tu popri štandardných troch aj iné záložky. Okrem nastavenia funkcií kolieska pri točení a stlačení môžete využiť ďalšie funkcie, od praktických ako zobrazenie polohy ukazovateľa myši pri stlačení Ctrl, až po vyslovene zábavné, napríklad meranie vzdialenosti, ktorú ste prešli ukazovateľom po obrazovke.

A čo Obrazovka (Screen)?

Obrazovka ponúka asi najviac priestoru pre vlastné nastavenia, môžete si tu totiž zvoliť pozadie plochy, farby, šetrič obrazovky a rozlíšenie, ako i zopár iných grafických „efektov“. Ako pozadie plochy si môžete zvoliť ľubovoľný obrázok. Umiestnite ho buď do stredu (najmä ak je dostatočne veľký), alebo ako „tapetu“ (zvolením možnosti Vedľa seba, respektíve Dlaždice).

Šetrič obrazovky (Screen saver) je výhodné použiť aj na ochranu počítača, keď na chvíľu odídete. Stačí nastaviť heslo (vo Win 9x) alebo zvoliť vyžadovanie prihlasovacieho hesla.

Vzhľad (Appearance) umožňuje nastaviť farby jednotlivých častí okien – to čo chcete upraviť, môžete zvoliť buď kliknutím na tú-ktorú časť okna v ukážke, alebo vybratím v menu Položka.

