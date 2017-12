Enslaved: Odyssey to the West - opičia cesta

Konzolové akčné hry, ktoré vsádzajú na jediné - ohúrenie neutíchajúcou, pompéznou, adrenalínovou akciou - sú žánrom samým o sebe. Vidíte panáka, ktorý behá, skáče, máva okolo sečnou zbraňou či strieľa o dušu, možno raz za čas stlačí tlačidlo T, zatiahne z

a páku P, avšak mozgové bunky vám pokojne oddychujú. Ide predovšetkým o akčný zážitok na každom rohu. Ak ponecháme bokom japonské exotiky typu Ninja Gaiden, Devil May Cry či Bayonetta. Vezmime si do rúk čosi, po čom by i typický hráč siahol bez rozčarovaného pohľadu.

Vývojársky tím Ninja Theory to dokázal. Na Heavenly Sword, ktorý vyšiel exkluzívne pre PS3, sa môžete pozerať hocijak. Jednoznačne ide o titul, ktorý vás dokázal chytiť pod krkom a príjemne škrtiť, až kým ste pri ňom nevypľuli dušu. Enslaved: Odyssey to the West si v podstate vykračuje po tom istom a značne vyšľapanom chodníčku. Nevadí, hltáme ho plnými dúškami. Postup je pritom takmer totožný ako minule. Sme vhodení do zaujímavého prostredia, užívame si krásne súboje i spracovanie, všetko to napreduje adekvátnou rýchlosťou, až sa človek niekedy zabudne poriadne nadýchnuť. Tentoraz tu máme ale aj zopár zaujímavostí, ktoré aspoň čiastočne osviežujú zabehané, aj keď zábavné princípy.



Zdevastovaný svet tak trochu inak

Budúcnosť. O 150 rokov už nebude nič také ako doteraz. Na prvý pohľad planéta Zem pripomína znovu nadobudnutý raj. Príroda sa znovu prebúdza a naplno ukazuje svoju živelnú silu. Všetko vyzerá nádherne, priam božsky. Teda až na to, že ľudia znovu dokázali svoju hlúposť v tom najdesivejšom svetle. Počas takmer nekonečných vojen, kedy sa vlastne už aj zabudlo, kto prvý koho napadol a aj prečo, zostali z ľudskej civilizácie už len trosky. Miliardy duší opustilo ľudské schránky, prežilo len niekoľko desiatok tisíc vyvolených. Ani tí sa však nemajú ako v bavlnke. Človek je tentoraz naháňaný inou desivou nočnou morou. Otrokári zbierajú pozostatky ľudí a pomocou špeciálneho zariadenia, akejsi futuristickej čelenky, si robia z ľudí sluhov. Okamžite je preč patetická myšlienka na romantickú prechádzku, držiac sa za ruku s milou, centrom New Yorku, ktorého ulice sú tentoraz zelené, plné voňavej fauny, bez smogu a zhonu.

Takto teda Fallout rozhodne nevyzerá, v Enslaved sa vsádza predovšetkým na pestrosť, oslnivé farby a epické scenérie kombinujúce ľudská nadvládu na Zemou (kedysi) a momentálne víťazstvo prírody. Všetko to je navyše príjemne prešpikované futuristickými motívmi, takže nebudú chýbať vesmírne lode, špeciálne zbrane, robotické systémy, neuveriteľné gadgety a technológie. A útočia na vás stroje. Nesmierne zaujímavý guláš vyzerá prekvapujúco pompézne a chutí na jednotku. Ale to si treba pekne vyskúšať. Ešte spomenieme, že príbeh napísal podľa čínskej predlohy Journey to the West Alex Garland, ktorý má za sebou už niekoľko podarených kúskov ako napríklad knižnú predlohu k filmovému The Beach, podieľal sa na scenári k sci-fi hitu Sunshine a nemŕtvemu masakru 28 Days Later. Režisérom a zároveň hercom je Andy Serkis, ktorého si možno pamätáte ako Glooma z Pána Prsteňov. O hudbu sa postaral Nitin Sawhney, ktorý zahviezdil už v Heavenly Sword. Úžasná zostava, príjemné prostredie... a koho do neho vhodíme?

Opica na tripe

Zopár preživších sa teda nemá najlepšie, my sa chopíme postavy pomenovanej ako Monkey - uväznený na otrokárskej lodi. Urastený hrdina nie je chlpatý ako primát, no postavou skôr pripomína toto zvieratko ako bežného človeka. Dokáže rany nielen rozdávať, ale aj prijímať, počas hrania dostane do rúk zbrane, s ktorými bude bojovať väčšinu času na krátku, kontaktnú vzdialenosť. Vývojári sa vzdali možnosti tvorby zložitých komb, jednotlivé údery sú pomerne jednoduché a miesto kvantity sa zamerali na kvalitu. Hlavne tú vizuálnu, takže bitky budú nielen ľahšie ovládateľné, ale i atraktívne na pohľad. Raz za čas sa dostaneme i ku streľbe, no to bude skôr výnimka ako pravidlo. zabavíme sa pri presunoch na futuristickom skateboarde. Monkey vytvorí nerozlučnú dvojicu s pohľadnou Trip - červenovlasou kráskou, ktorá sa nápadne podobá na Nariko, hlavnú hrdinku Heavenly Sword. Červenovlasá kráska sa spočiatku prezentuje ako “tak trochu” mrcha, avšak nedôvera medzi ľuďmi samotnými si vyžiadala túto daň v strachu pred ostatnými. Útek z väzenia na obrovskej lodi / futuristickom lietadle je značne epický.

Počiatočný útek v útrobách rozpadajúceho sa stroja je sprevádzaný len neškodnými súbojmi, keď na druhej strane oproti vám stojí pomerne slabý droid. No to všetko je len začiatok pred bombastickým nástupom explózií a skokov. Boj prebieha jednoducho: máme tu ľahký úder, ťažký úder, skok a blok. Stačí. Reťazenie útokov je skromné, avšak stále zábavné, navyše postupne budeme získavať nové a nové schopnosti. Prejdeme ďalej, pretože nielen boj nás čaká. Enslaved totiž nebude iba o akcii, do hrateľnosti sú pomerne prirodzene zakomponované akrobatické prvky. Pre najlepší príklad nemusíme chodiť ďaleko, stačí si spomenúť na posledné diely Perzského Princa a máme vymaľované. Na rozdiel od princových patálií sa nemusíme obávať šialených kombinácii. Cesta tu je jedina a striktne lineárna, nevyžaduje sa od vás presnosť a postreh klaviristu. Jednoducho Monkeyho navigujete kam ma skočiť a on to už nejako zvládne.

Epický hop a pompézny skok

Najlepšie na tomto striktnom zjednodušení je to, že vám to ide za prvé úplne v pohode od ruky a bavíte a za druhé... sa bavíte, avšak preto, že to má celé neskutočné grády. Ono keď sa za vami prelomí paluba a vy sa zachytíte v poslednom momente na jednom z oceľových výstupkov, preskáčete cez zvyšky trubiek a konštrukcie na krídlo, kde nielenže bojujete, ale aj skáčete a snažíte sa dostať k poslednému únikovému modulu... to jednoducho stojí za to. Vidieť i hrať to. A aby to nebolo málo, váš monumentálny taxík pomaly ale isto klesá, jedným krídlom takmer odsekol pochodeň Sochy slobody - a už viete, kam máte namierené. Verte, že jeden mrakodrap vám bude istotne stáť v ceste. Odpočítavanie do nárazu, posledné skoky pod rozpadávajúcim sa plavidlom k modulu... a ako naschvál v ňom tróni Trip. A neváha použiť tlačidlo k úniku - Monkey už len kričí a drží sa silou mocou vystrelenej kapsule.

Nebudeme už prezrádzať príliš. Trip sa chce dostať k svojej rodine, no sama to nezvládne, musí jej pomôcť Monkey. Ten by sa po posledných skúsenostiach s touto krásavicou zrejme na túto úlohu dobrovoľne nepodujal - práve preto mu Trip nasadí na hlavu špeciálny amulet, ktorý ich spojí. Nielenže nemôže Monkey Trip ublížiť, ale ju musí navyše chrániť, pretože ak zomrie ona, vydýchne naposledy i náš hrdina. Ovládame výhradne mužský charakter, Trip však nie je do počtu. Môžeme jej dávať rôzne príkazy, takže sa bude nielen krčiť v úkryte, ale nám môže aktívne pomôcť v boji. Navyše je technicky zdatná, dokáže do vopred nepreskúmanej lokácie vyslať sondu, ktorá odhalí skrytých nepriateľov a uľahčí tak Monkeymu cestu vpred. Keď totiž viete o pozíciu nič netušiacich protivníkov, môžete ich zneškodniť potichu, dokonca obísť bez zbytočného odhalenia alebo dokonca zlikvidovať obzvlášť efektným spôsobom s prispením prostredia. Kooperácia pri priestorových hádankách sa priam núka.

A čo ešte?

Enslaved vyzerá výborne, farebne, oslňujúco, monumentálne. Už len preto, že prostredie, ktoré navštívite bude síce úchvatné, avšak svojim spôsobom i smutné, keďže sledujete to, čo zostalo z našej civilizácie. Dabing je - ako inak, ide predsa o hru od Ninja Theory - fenomenálny, animácie pohybov či pri sekvenciách nemajú chybu. To všetko je super, ale povedzme si, na čom môže hra stroskotať. Ovládanie je aj napriek použitiu analógových páčok akoby strnulé, neohrabané a kamera sa taktiež niekedy natočí tak, aby skôr naštvala ako prezentovala bravúrne scenérie. Ale na výsledok si počkáme až do oficiálneho vydania a kompletnej verzie, ktorú dostaneme do rúk. Znovu to však vyzerá na dych vyrážajúcu jazdu.