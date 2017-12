Otestujte pripravované služby Google

29. máj 2002 o 22:35

Na adrese labs.google.com môžu používatelia nájsť experimentálne služby, ktoré Google v súčasnosti testuje. Hoci oficiálne ešte nie sú spustené (a niektoré z nich, ako upozorňuje Google, nemusia byť spustené vôbec), viaceré z nich už dnes dobre fungujú a ponúkajú nové možnosti, ako si uľahčiť prácu s internetom.

* Nové možnosti toolbaru – toolbar.google.com/experimental

Google Toolbar (toolbar.google. com) je populárny nástroj, ktorý sa po nainštalovaní integruje do Internet Explorera a umožňuje rýchle vyhľadávanie priamo z prehliadača bez nutnosti navštevovať hlavnú stránku Google.

Otestovať si môžete tri jeho nové funkcie. Prvou je praktické tlačidlo Kombinové vyhľadávanie, ktorým môžete v toolbare nahradiť všetky jednotlivé tlačidlá pre hľadanie webových stránok, obrázkov či prehľadávanie diskusných skupín.

Druhá funkcia (Navigácia) ponúka úplne nový spôsob prezeranie výsledkov vyhľadávania v Google. Namiesto metódy „klik na prvú stránku – návrat na výsledky vyhľadávania – klik na ďalšiu stránku“ sa môžete medzi jednotlivými nájdenými webstránkami pohybovať s pomocou tlačidiel Predchádzajúca a Ďalšia stránka bez nutnosti vracať sa na Google.

Tretia funkcia vôbec nesúvisí s vyhľadávaním, mnohých surfistov však určite poteší – umožňuje cez toolbar zakázať javascriptovskú funkciu onUnload. Tá sa využíva najmä na zobrazenie reklamy v momente, keď opúšťate určitú stránku a zatvárate okno browsera. Po jej zapnutí sa vám teda pop-up bannery vyskakujúce po zatvorení niektorých stránok prestanú zobrazovať.

* Výkladový slovník (Glossary) – labs1.google.com/glossary

Výkladový slovník anglických slov, fráz a akronymov bude pravdepodobne ďalšou službou Google, ktorá kvalitou predstihne väčšinu podobných, oveľa starších služieb na webe. Google nespravuje vlastný slovník, ale ponúka naraz množstvo definícií z rôznych iných webových stránok.

* Súvisiace pojmy (Sets) – labs1.google.com/sets

Praktický význam tejto služby na prvý pohľad nie je zjavný: po zadaní niekoľkých navzájom tematicky súvisiacich pojmov vám ponúkne ďalšie slová, ktoré by mali logicky nadväzovať na pôvodné.

V skutočnosti by stroj, ktorý by dokázal „chápať“ skutočný význam slov, bol prevratom (nielen) v oblasti vyhľadávania. Google tak pravdepodobne testuje vlastné algoritmy snažiace sa pochopiť, po čom používateľ pátra, keď zadá do vyhľadávača slovo s viacerými možnými významami, prípadne mu pomôcť presnejšie definovať jeho požiadavku.