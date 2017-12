Google pokračuje vo víťaznom ťažení

Na internete si už dnes nikto nekladie otázku, ktorý vyhľadávač je najkvalitnejší.

29. máj 2002 o 22:35

Larry Page (vľavo) a Sergey Brin sa stretli v roku 1995 ako doktorandi na Stanfordskej univerzite a po troch rokoch práce svetu predstavili originálny vyhľadávač, ktorý kvalitou výsledkov o triedu predbehol dovtedajších lídrov ako Altavista či Hotbot. FOTO – GOOGLE

V najbližších mesiacoch sa však bude rozhodovať o dvoch iných otázkach. Po prvé – aké sú hranice rastu Google a koľko používateľov si budú pred ním schopné „zachrániť“ tradičné vyhľadávače ako Yahoo či portály ako MSN?

A po druhé – dokážu sa aj ďalšie vyhľadávače novej generácie úspešne vydať cestou, ktorú Google ukázal, a „pustiť žilou“ tradičným vyhľadávačom, alebo dokonca odčerpať používateľov samotnému Google?

Líder na treťom mieste

Podľa spoločnosti Jupiter Media Metrix vyhľadávalo v apríli informácie na MSN 42 miliónov ľudí, na Yahoo 38 miliónov a na Google 34 miliónov používateľov. Za posledných šesť mesiacov sa však počet používateľov vyhľadávača MSN.com zvýšil o 16 %, Yahoo rástlo o 20 %, no Google až o 54 %. Celkovo je Google v súčasnosti šiestou najnavštevovanejšou stránkou na internete, keď pred rokom bol na 22. mieste.

Podľa spoločnosti WebSideStory, ktorá vyhľadávače porovnáva podľa množstva používateľov, ktorí sa na jednotlivé webové stránky dostanú prostredníctvom jednotlivých nástrojov, predstavuje podiel Yahoo na trhu 36 % (v júni 2000 to bolo 46 %) a Google necelých 32 % (pred dvoma rokmi 1 percento). Napokon podľa štúdie Onestat. com berúcej do úvahy celkový počet vyhľadaní má už Google drvivý náskok, keď cez jeho nástroj prechádza polovica všetkých internetových vyhľadaní, pričom cez druhé Yahoo len pätina.

Noví konkurenti

Recept Google na úspech je prostý: jeho inžinieri jednoducho vyvinuli novú technológiu, ktorá dokáže triediť a analyzovať obrovské množstvo webstránok kvalitnejšie, ako nástroje iných vyhľadávačov. Do úzadia sa tak dostávajú všetky staršie vyhľadávače ako Altavista či Hotbot, ktorých technológie vznikali ešte v počiatkoch internetu a dnes sa nedokážu tak dobre vysporiadať s exponenciálne narastajúcim počtom informácií. Okrem Google však už vznikli aj ďalšie vyhľadávacie nástroje, ktoré k webu pristupujú novým spôsobom – medzi najprogresívnejšie patria Teoma.com, Wisenut.com a Alltheweb.com.

Podľa spoločnosti Jupiter v súčasnosti zaznamenávajú spomedzi vyhľadávačov najväčší rast členovia „veľkej trojky“ (Yahoo, MSN, Google) a zároveň relatívne malé špecializované vyhľadávače určené špecifickému publiku. Príkladom môže byť search.com (patrí pod CNET), Engine54.com (metaprehľadávač online obchodov), Xuppa.com (online nákupy a aukcie) či Picosearch.com (vyhľadávač, ktorý si môže ktokoľvek umiestniť na svoju stránku).

Na ťahu je Yahoo

Google sa podarilo v krátkom čase preniknúť medzi starých hráčov v internetovom vyhľadávaní aj vďaka partnerstvu s veľkými portálmi ako Yahoo, Netscape či najnovšie America Online, ktoré využívajú jeho technológiu na vlastných stránkach. Len od Yahoo Google minulý rok za tieto služby zinkasoval vyše 7 miliónov dolárov.

Práve tento kontrakt však vyprší budúci mesiac a manažérom Yahoo nemôže rozhodovanie o novom kontrakte nikto závidieť. Ak ho obnovia, budú naďalej posielať nemalé peniaze priamo do spoločnosti, ktorá sa stala vo vyhľadávaní ich najväčším konkurentom. Ak však zvolia inú technológiu – na kontrakt si brúsia zuby najmä Inktomi a Overture, ale aj nový FAST – riskujú, že ich používatelia ich úplne opustia a začnú chodiť len na Google.

RICHARD HAVROŠ, pocitace@smeonline.sk