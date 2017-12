Otvorili prvú dolby digital halu s medzinárodnou certifikáciou

Na Slovensku otvorili prvé pracovisko s certifikovanou technológiou Dolby na výrobu priestorového zvuku pre filmy určené do kinodistribúcie.

7. okt 2010 o 18:00 (sita)

"Toto pracovisko spĺňa prísne kritériá, je jedným z prvých na svete, ktoré je už full-digital," povedal managing director štúdií Dimas Bohumil Martinák s tým, že v súčasnosti sa uchádzajú o ešte vyššiu licenciu.

V súčasnosti sa v bratislavskom štúdiu pracuje na snímke Ja, zloduch, ktorá do slovenských kín dorazí v októbri. Taktiež by sa v ňom malo pracovať na poľskej verzii snímky Legenda o Lietajúcom Cypriánovi (2010).

V centre záujmu je síce film, no práve na tomto pracovisku pripravovali aj DVD formácie Collegium Musicum pod názvom Speak, Memory (2010). Slovenskí filmári a filmárky tak za dokončovaním a mixovaním už nemusia cestovať do zahraničia, ako v uplynulých rokoch. Okrem iného to zvyšovalo náklady na cestovanie a ubytovanie.

