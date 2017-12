WRC: FIA World Rally Championship - rýchlostná skúška

Dlhú dobu sme tu nemali žiadne rely. Ak odhliadneme od pokusov poľského Techlandu, ktoré sa príliš nepresadili, výrazného odklonu Colin McRae série - ktorá už nemá v názve ani meno zosnulého pretekára - dávno sme si nevyskúšali skutočnú rýchlostnú skúšku.

7. okt 2010 o 13:50 Ján Kordoš

Dlhú dobu sme tu nemali žiadne rely. Ak odhliadneme od pokusov poľského Techlandu, ktoré sa príliš nepresadili, výrazného odklonu Colin McRae série - ktorá už nemá v názve ani meno zosnulého pretekára - sme si dávno nevyskúšali skutočnú rýchlostnú skúšku. Práva vlastnila spoločnosť Sony, ktorá uprednostňovala logicky rely preteky WRC pre platformu Playstation a i tam išlo skôr o striedmejšie využívanie ako pravidelnú zábavu. Šance sa chopil vývojársky tím Milestone, ktorý pripravuje oficiálny projekt WRC: FIA World Rally Championship pre Black Bean Games.

Neskáčme však hneď od radosti, hoci zopár dôvodov by sa samozrejme našlo. V Milestone vedia ako vytvoriť pretekársku hru. Vo svojej bohatej kariére sa venovali len tomuto hernému žánru, a to už pomerne dlhú dobu. V polovici 90. rokov sa predviedli arkádovým Screamerom, kvality ukázali motorkami v Superbike sérii (neskôr SBK), nasledovali síce nadpriemerné, avšak nijako nevyčnievajúce preteky ako Alfa Romeo Racing, Evolution GT alebo Superstar V8 Racing. Taliani to s autami vedia, no žiaľ výraznejšie sa nepresadili. WRC: FIA World Rally Championship mohla byť vstupenka do vyššej ligy. Po vyskúšaní si hrateľnej verzie však musíme zakričať jedno veľké ale.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Vynecháme teraz licencie na vozidlá, ktorých by malo byť požehnane i skutočných jazdcov či staršie špeciály. To už berieme ako samozrejmosť, veď oficiálnu licenciu treba úplne vyžmýkať a my sa budeme cítiť ako v bavlnke. Venovať sa budeme viac samotnej hrateľnosti. Známe lokácie a rely, ktoré síce nekopírujú reálne predlohy (pamätáte na staršie Rally Championship a skutočne dlhé rýchlostné skúšky?), ale mali by byť zábavné. Hneď tu sme narazili na menší problém. Fínska trať či horúce Jordánsko síce neboli nijak zlé, avšak vôbec nezaujali. Takmer bez akéhokoľvek prevýšenia sme dostali trať a nečakali nás žiadny skoky či zákruty cez horizonty, či nebodaj drsnejšie úseky. Mnohokrát bolo obmedzenie okolo trate až príliš striktné, dokonca nechýbali ani klasické tunely. Šírka trate sa pomerne často menila, úzke úseky však boli skôr nudné ako adrenalínové. Nemenil sa povrch vozovky, takže sme nemohli bližšie preskúmať jej vplyv na správanie sa vozidla, no veľký rozdiel medzi fínskou a jordánskou traťou nebol.

Jazdný model nepatrí medzi realistické, od arkád má ale taktiež ďaleko. Veľmi výrazne však cítiť vplyv predošlých hier od Milestone - v drvivej väčšine išlo o okruhové preteky výhradne na asfalte. Medzi vozidlami veľký rozdiel nebol, k dispozícii sme mali Loebov Citroën C4 a Hirvonenov BP Ford Focus 09 WRC a v podstate bolo absolútne jedno, ktoré vozidlo sme si vybrali. Na výber bude celkovo 18 súčasných rely vozidiel rozdelených do štyroch tried. Nebudú chýbať značky ako Subaru, Mitshubishi, Škoda, Renault, Suzuki či Honda. Zásadný rozdiel medzi jednotlivými triedami berieme ako samozrejmosť, jednotlivé vozidlá v konkrétnej však zrejme adekvátne upraví až tuning. A ako sa vozidlá na trati správali. Mierne plávali, a hoci plný plyn do zákrut nebola najlepšia voľba, na trati skôr poskakovali ako splašené. Niečo medzi arkádou a simulátorom. Veľmi potešila dynamická umelá inteligencia. Jednotlivé rýchlostné skúšky (celkovo 13 rely so 78 rýchlostnými skúškami) nemali stanovené časy ostatných jazdcov - pri každom reštarte sa menili zároveň s poradím jazdcov. Pôsobilo to prirodzene. Na výber sme mali dva spôsoby singalizácie: hlasový s komentárom spolujazdca (smer zákruty plus optimálny prevodový stupeň s prípadnými doplňujúcimi informáciami ako prekážky na vnútornej/vonkajšej strane, či môžete zákrutu rezať a podobne) či mapu. Kamera umiestnená pred volantom príliš lákavá nie je už len pre strohosť kokpitu, akoby tomuto pohľadu chýbala rýchlosť samotnej jazdy.

Technické spracovanie príliš neohromí. O striedmosti prostredia už reč padla, vizuálna stránka je jednoducho priemerná. Objekty popri trati sú pomerne skromné a fyzikálny engine počíta iba s drevennými plotmi, ktoré sa po náraze rozpadnú. Stromy sú ako zabetónované, ani s menšími balvanmi nič nehne. Škoda len, že pri kolíziách s čímkoľvek sa automobil správa podivne: nadskakuje a otáča sa. Tam, kde vás príjemne prekvapí spracovanie vozidiel, okolie trate odpudí. Miera grafických efektov je navyše minimálna. Vizuálne poškodenie automobilov (32 častí) funguje celkom pohodlne, žiadny zázrak to však nie je - damage sa chvalabohu prejavuje aj na správaní auta. Všetko však záleží na vašej voľbe obtiažnosti a aktivovaných pomocníkoch. Zvukovo nemá WRC: FIA World Rally Championship čím prekvapiť - o hudbu nejde a ozvučenie motora, nárazov (tie sú obzvlášť úsmevné), radenia rýchlostí a pod. nevybočovali zo šedého priemeru.

Presne tak zatiaľ hodnotíme i WRC: FIA World Rally Championship. Lenže tam, kde niet žiadnej konkurencie, je i jednooký medzi slepými kráľom. Nové WRC neponúkne až tak pôsobivý zážitok pre náročných hráčov, ono to je niečo “klasické medzi” a správa sa to príliš akčne. Menej skúsení zas zistia, že nielenže musíte brzdiť, ale sa i aktívne pohrať s plynom. Mierna pachuť z premárnenej šance však trochu cítiť. Ale počkajme si tých niekoľko dní na kompletnú verziu.