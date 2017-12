Dochádzkové karty vymenili školy za kamery

Pohľad do kamery pri vstupe do budovy a systém zaznamená príchod do dochádzkovej knihy. Študenti desiatich škôl v Británii testujú nový systém, ktorý má poslať čipové karty na odpočinok. Sľubujú si od neho vyššiu spoľahlivosť a nižšie náklady.

7. okt 2010 o 10:30 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 25 0 Neskoré príchody a absencie maskované nasnímaním karty spolužiakmi sa stanú minulosťou. Nový systém faceREGISTER vybavený 3D kamerou vyžaduje pri každom zápise do dochádzkovej knihy pohľad na tvár študenta. Ten na klávesnici určí, či chce zapísať príchod, odchod, alebo iba prerušenie s vopred určeným účelom. Presnosť je vraj natoľko vysoká, že v testovacej prevádzke systém dokáže odlíšiť aj jednovaječné dvojčatá. Celkové vyhodnotenie trvá približne 10 sekúnd a profily študentov môžu byť doplnkovo chránené PIN kódom.