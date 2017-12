Nový e-papier zvládne aj videá

S novým pigmentom na báze oleja môžeme od elektronických čítačiek kníh čakať v najbližších rokoch viac zábavy, ako v súčasnosti. S 20 milisekundovým prekresľovaním zvládnu aj prehrávanie videoklipov s frekvenciou 50 snímok za sekundu.

7. okt 2010 o 9:45 Milan Gigel

Nová technológia so sebou prináša aj vyšší kontrast a lepšiu čitateľnosť. Papier odráža od svetlých častí až 75 percent dopadajúceho svetla, čo je o poznanie viac ako 40 percent pri dnešných komerčných modeloch. To by mohlo zlepšiť čitateľnosť v slabých svetelných podmienkach, kde dnešné e-papiere zlyhávajú.

Za modernizáciou stojí univerzita v Cincinatti a zdá sa, že nič nestojí v ceste tomu, aby nové poznatky preniesli výrobcovia na svoje továrenské linky.