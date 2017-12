Októbrové lahôdky z herného sveta

S októbrovým releasom pripravovaných hier sa začína konečne blýskať na lepšie časy.

6. okt 2010 o 16:00 Ján Kordoš

Táto jeseň nebude istotne tak úrodná ako predošlé - aj herní vývojári a hlavne vydavatelia už minulý rok pochopili, že nie všetko musí vyjsť v priebehu dvoch mesiacov, keď sa rozhodli presúvať termíny vydania hier z lukratívneho predvianočného na celý rok. Neznamená to, že by sme pomaly s ochlaďujúcimi sa dňami a večermi nemali ako tráviť pred obrazovkami čas. Určite nie, zastrieľame si, zajazdíme si, nechýba virtuálne športovanie, nejaké to RPG či akcia.

FIFA 11

PC, Xbox 360, Playstation 3, Wii, NDS - 1. október

Konečne aj PC verzia, ktorú si hráči na osobných počítačoch zaaslúžia - vydýchnu si mnohí tuzemskí virtuálni futbalisti. Futbalový simulátor od EA Sports na herných konzolách poskočil o riadny kus smerom dopredu, na PC stagnoval. Tomu je tentoraz koniec a očakávame tak nový engine, všetky animácie pohybov, módy a komplexnú podporu multiplayeru. Nový ročník by sa mal pochváliť hlavne podrobným spracovaním hráčov. A tentoraz nemáme na mysli fešné tetovania našich borcov z repre.

Vďaka špeciálnej vlastnosti Osobnosť+ (kam na tie názvy v EA chodia...) má každý hráč na ihrisku podrobne spracované schopnosti, vlastnosti, svoj špecifický štýl. Tých najznámejších spoznáte podľa toho ako sa na ihrisku správajú, takže Škrteľ útočníkom lízatká rozdávať nebude, ale ich tvrdo bráni, mladý Weiss sa dozadu príliš nepozerá a Hamšík vie podržať loptu, správne načasovať prihrávku. Desiatky atribútov (36) a schopností (57) zbierali o všetkých futbalistoch stovky skautov. O kričanie do vetra zrejme nepôjde. Taktiež sme zvedaví na nový systém prihrávok, ktorý bude zrejme podobný ako v NHL 11.

WRC: FIA World Championship

PC, Xbox 360, Playstation 3 - 8. október

Rely preteky sme tu už nejaký ten rok nemali. Vynecháme nie príliš podarené pokusy poľského Techlandu, znechutene mávneme rukou nad poslednými dielmi Colin McRae série a ostáva nám v podstate už len staršie, avšak stále vynikajúce Richard Burns Rally. Licenciu na WRC vlastnila podobne ako v prípade F1-ky spoločnosť Sony, ktorá sa jej vzdala a nového - a hlavne oficiálneho rely - sa dočkáme všetci, nielen majitelia Playstation platforiem.

Vývojársky tím Milestone má skúsenosti výhradne s pretekárskymi hrami, avšak venoval sa len klasickým okruhovým pretekom. V hrateľnej verzii nebol až tak cítiť rozdiel medzi vozidlami a hoci dve RZ-ty, ktoré sme si vyskúšali, obsahovali záludné zákruty, samotný dojem bol skôr vlažný. Nepripomínal neskutočne adrenalínovú jazdu. Ale nechajme sa prekvapiť, kompletná a vyladená verzia tu bude onedlho.

Pro Evolution Soccer 2011

PC, Xbox 360, Playstation 3 - 8. október

Večný boj futbalových rivalov FIFY a PES-a sa zrejme nikdy neskončí. Aspoň si tak oba futbalové simulátory zdatne konkurujú. Pre ktorý sa v konečnom dôsledku rozhodnete, je len na vás. PES 2011 prinesie nové ovládanie v celom priestore 360°, nový systém prihrávok, zahrávania rohových kopov či autov, streľby, vylepšenú umelú inteligenciu súpera i vašich spoluhráčov v oblasti bránenia.

Zlepšenia sa dočká fyzikálny engine samotnej lopty i hráčov, jednotlivé animácie pohybov budú ešte presnejšie a realistickejšie. Nebude chýbať podpora mnohých módov, licencie, nastavenia, rôznorodý multiplayer - jednoducho si len musíte vybrať, ktorému futbalu budete holdovať.

Enslaved: Odyssey to the West

Xbox 360, Playstation 3 - 8. október

Enslaved patrí k tradičným konzolovým zástupcom akčných hier z pohľadu tretej osoby. Tentoraz sa presunieme do vzdialenej budúcnosti, v ktorej ľudstvo dosiahlo absolútneho dna. Veď to poznáte: vojny, roboty, zopár ľudí prežilo a dvojica hromotĺk Monkey s kolegyňou (ovládaná AI) Trish sa pokúšajú prežiť. Príbeh napísal Alex Garland, autor scenárov The Beach a 28 Days Later, na základe čínskej novely Journey to the West. Čiže by to nemusela byť iba tupá - ale zábavná - akcia so stupídnou zápletkou, ale tupá - ale možno zábavná - akcia so zaujímavou a postupne rozvíjajúcou sa zápletkou.

Čakajú nás zaujímavé animované sekvencie, zničiteľné objekty, pestré prostredie, ktoré budeme môcť používať ku krytiu a dynamický bojový systém. Jediné, čoho sa môžeme obávať, je ovládanie a práca kamery. Inak tu máme klasicky príťažlivú a pompéznu akčnú hru.

Arcania: Gothic 4

PC, Xbox 360 - 12. október Fanúšikovia nemeckej RPG série Gothic už netrpezlivo prešľapujú na mieste. O niekoľko dní vyjde pokračovanie. Síce ho nemajú na starosti pôvodní tvorcovia z Piranha Bytes, lež Spellbound, no i napriek tomu vyzerá štvrtý Gothic, teda prepáčte Arcania: Gothic 4, výborne. Čaká nás klasické RPG s otvoreným svetom, v ktorom budeme môcť dlhé hodiny len tak blúdiť a baviť sa. Rozdielne klimatické zóny, rôznorodá flóra a fauna, rôzne kultúry, architektúry a mnoho predmetov - tradičná zbierka lákadiel pre lačných hráčov.

Nebude chýbať ani dynamicky meniace sa počasie (dážď, vietor...) s rôznymi efektmi, striedanie dňa a noci. Všetko bude zabalené do grafického spracovania, nad ktorým nejednému upadne slinka. Podobne by si mali užívať i naše uši. Stále však pôjde predovšetkým o RPG a dostaneme poriadnu porciu presne toho, čo od Arcania: Gothic 4 očakávame: NPC potavy, questy, predmety, zlepšovanie vlastností a schopností. Stovky hodín zábavy. Veríme, že tentoraz bez chýba a rozbehneme to i na priemernom stroji.

Alan Wake: The Writer

Xbox 360 - 12. október

Alan Wake bol vynikajúci triler. Nie však pre každého. Je totiž veľký rozdiel hru hrať a hrať. Ten, kto si chcel užívať predovšetkým pôsobivú atmosféru akoby ju vykúzlil sám autor hororov Stephen King, chrochtal blahom. Ostatní frflali nad hrateľnosťou, ktorá bola pomerne jednoduchá. Ale malo to gule, takže sa tešíme i na druhé DLC. To prvé, The Signal, príliš nepotešilo a paradoxne zoslabol príbeh, do popredia sa predrali boje. The Writer bude posledným prídavkom, ktorý definitívne ukončí putovanie nášho spisovateľa. A veríme, že pôjde o vyvrcholenie bombastické. Dovtedy si môžeme zopakovať celé putovanie ešte raz.

Medal of Honor

PC, Xbox 360, Playstation 3 - 15. október

Popisovať Medal of Honor? Absolútne zbytočná činnosť, všetci predsa viete, že v EA sa snažia reštartovať celú sériu strieľačiek vlastného pohľadu umiestnením do moderného konfliktu v Afghanistane, kde dostaneme pod ruky hneď niekoľko postáv, medzi inými aj člena špeciálnej jednotky Trier 1. Ešte viac skrátene? Medal of Honor by malo nakopať novému Call of Duty zadok.

Kampaň by mala byť emotívnejšia, hrateľnejšia, menej arkádová, dynamickejšia, zábavnejšia, nie tak lineárna. A o multiplayer sa starajú borci z DICE, ktorí už vedia ako na to? Alebo vy nepoznáte Battlefield? Treba ešte niečo dodávať? Určite nie. Medal of Honor jednoducho patrí k tohtoročným trhákom, či sa vám to páči alebo nie.

Nail’d

PC, Xbox 360, Playstation 3 - 22. október

Nie až tak známe preteky, avšak neznamená to, že pri tomto titule nezostanete dlhšie ako pri nových formulách. Základ je jasný: dosť bolo tradičných pretekov, kde nám autíčka krúžia po okruhoch - či už známych, v mestách alebo vymyslených v hlavách vývojárov. V Nail’d dostanete štvorkolku alebo iné terénne vozidlo, vynesú vás na kopec a vy sa spustíte dolu. Kľudne i pod uhlom, pri ktorom sa nejednému z nás bude dvíhať žalúdok.

Adrenalín. Neskutočne mnoho adrenalínu, ktorý nám bude striekať i z uší. Presne na to sa tešíme najviac. Čaká nás štvorica prostredí, šestnásť tratí (alebo skôr otvorených prostredí), mulitplayer pre tucet hráčov, rockový soundtrack, rôzne tabuľky, štatistiky, porovnávania s ostatnými bláznami. Jednoducho zábava založená na jednoduchých, no o to chytľavejších princípoch.

Fallout: New Vegas

PC, Xbox 360, Playstation 3 - 22. október

Niekomu by sa mohlo zdať, že nový Fallout odohrávajúci sa v okolí Las Vegas nám ponúkne v podstate len to, čo nám už dal tretí diel. Samozrejme, nájdu sa starí hráči oplakávajúci absenciu návratu k izometrickému pohľadu a hardcore spracovaniu, avšak doba podobným výstrelkom už (žiaľ) nepraje.

Takže znovu: z vlastného pohľadu (zrejme sa nenašiel nik, kto by sledoval toporný pohyb hrdinu v third person spracovaní), bojový VATS systém (tentoraz konečne aj s kontaktným bojom), SPECIAL systém vlastností, perky a iné RPG skopičny - a konečne nové prostredie, ktoré si uchovalo viac ľudského ducha, než zdevastované D.C. Dialógy budú omnoho kvalitnejšie napísané, chýbať by nemal ani čierny humor. Tešíme sa, to rozhodne áno, avšak veríme, že si Obsidian Entertainment (pôvodní tvorcovia prvých dvoch Falloutov) dajú pozor a nepreplácajú nám to do nezábavnej podoby, ako sa im to naposledy podarilo s Alpha Protocol.

Fable III

Xbox 360 - 29. október, PC - ???

Tak trochu iné RPG, dokonca by si zaslúžilo mať vlastný žáner: mainstreamové RPG pre všetkých. Peter Molyneux so svojim vývojárskym tímom Lionhead pripravuje trojku nielen pre Xbox, dočkajú sa aj PC hráči. Otázne je kedy. Vopred upozorňujeme na to, že nečakajte nič náročné, dokonca tu nenájdeme ani žiadne RPG prvky typu vlastnosti a vylepšovania postavy klasickým spôsobom. Všetko musí pochopiť ako Jožko odvedľa, ktorý zvláda maximálne “toho dúma” i bežný smrteľník, ktorý unavený po príchode z práce túži zažiť nejaké virtuálne dobrodružstvo.

V prvej polovici hry sa vo virtuálnom Albione budeme snažiť dostať na trón, v druhej zas budeme vládnuť. Dôležitou súčasťou hrateľnosti sa stanú motívy rozhodovania, kedy sa musíte postaviť na niekoho stranu a následne tak formujete svoje prostredie, ktoré na vaše činy aktívne reaguje. Potenciál Fable III určite má, veď súbojový systém by mal byť čo najjednoduchší, no zároveň zábavný, vaše zbrane sa budú morfovať podľa spôsobu vášho boja. Ďalej budeme môcť prejavovať sympatie a city jednotlivým postavám... len sa stále bojíme, že pôjde o veľa kriku pre nič.

Star Wars: The Force Unleashed 2 PC, Xbox 360, Playstation 3, Wii - 29. október

Nebudeme príliš preháňať, ak napíšeme, že prvý diel Force Unleashed z prostredia Hviezdnych vojen nás síce celkom potešil, ale nijako zvlášť naň nespomíname. V úlohe naklonovaného Starkillera sa pokúsime spod nadvlády temného Darth Vadera dostať na slobodu - klasická rozprávka (obdobie medzi treťou a štvrtou epizódou) bude okorenená o množstvo príbehových odbočiek, cestovanie po rôznych planétach. Základom je však akcia.

K slovu sa dostane nielen svetelný meč, ovládať budeme rôzne sily a s presilou sa tak doslova pohráme. Zlepšený bude fyzikálny model, poškodenie jednotlivých objektov a manipulácia s nimi sa stane prirodzenejšia. Force Unleashed 2 by však malo predovšetkým excelovať v dizajne prostredí a z lineárnej, niekedy až nudnej arkády by sa mala stať plnohodnotná akcia, pri ktorej si ani na chvíľu nevydýchneme.